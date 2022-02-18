Acun Ilıcalı küçük kızı Melisa ile fotoğraflarını paylaştı 'kırmızı ruj' detayı çok konuşuldu! Karelere ilk yorum Seda Sayan'dan...
Acun Ilıcalı küçük kızı Melisa ile fotoğraflarını paylaştı 'kırmızı ruj' detayı çok konuşuldu! Karelere ilk yorum Seda Sayan'dan geldi... 29 Mayıs 1969 tarihinde dünyaya gelen ve bir de abisi olan Acun Ilıcalı Instagram'da kızı ile pozlarını yayınladı. Uzun bir zamandır Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Acun'un özel hayatı herkes tarafından merak ediliyor. 3 kez evlenen Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini Şeyma Subaşı'yla yaptı. 4 kız evladı ve bir kız torunu olan Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile evliliğinden dünyaya gelen küçük kızı Melisa ile eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Acun'un, "Melisa'yla, Mickey'i Disneyland'deki evinde ziyaret ettik" paylaşımı kısa sürede çok konuşulanlar arasına gierken, baba - kıza ilk yorum Seda Sayan'dan geldi.
18.02.2022 15:18 - Son Güncelleme: 18.02.2022 15:28
Acun Ilıcalı küçük kızı Melisa ile fotoğraflarını paylaştı 'kırmızı ruj' detayı çok konuşuldu! Karelere ilk yorum Seda Sayan'dan geldi...
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın, Şeyma Subaşı ile evliliğinden olan kızı Melisa geçtiğimiz Ekim ayında 8 yaşına girdi.
Kızlarına olan düşkünlüğü ile bilinen Acun Ilıcalı Instagram'dan küçük kızı Melisa ile Disney karelerini paylaştı.
Acun ve kızının karelerine ilk yorum Seda Sayan'da geldi. Kısa sürede çok konuşulanlar arasına giren karelerde Melisa'nın dudağındaki kırmızılık 'kırmızı ruj mu o?' yorumlarını da beraberinde getirdi.