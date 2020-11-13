Prenses Diana Spencer neden öldü? Yıkıcı gerçeği düğünden bir gece önce öğrendi! İtiraf, intihar, üç kişilik evlilik...

ÜÇ KİŞİLİK EVLİLİK

Astrolog Peggy Thornton "Diana bu noktada, düğüne gitmemeyi bile düşündü" diye konuştu. Diana, 1995 yılında BBC'den Martin Bashir'e verdiği röportajda Charles ile evliliklerinin "üç kişilik" olduğunu dile getirmişti. O röportajda Diana Spencer, evlilikleri süresince hem kendisinin hem de Prens Charles'ın başka ilişkiler de yaşadığını söylemişti.