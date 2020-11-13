Prenses Diana Spencer neden öldü? Yıkıcı gerçeği düğünden bir gece önce öğrendi! İtiraf, intihar, üç kişilik evlilik...
Ölümü dünyayı etkileyen Prenses Diana'nın hayata veda etmesinin üzerinden 23 yıl geçti. 31 Ağustos 1997'de sevgilisi Dodi El Fayed ile birlikte Paris'te geçirdiği trafik kazasında ölen Diana Spencer'ın attığı her adım takip ediliyor, hareketlerinden stiline her detayı anbean takip ediliyordu. Milyonlarca kişi tarafından izlenen cenaze töreninin ardından akıllarda tek bir soru işareti vardı; Prenses (Lady) Diana Spencer neden öldü? İşte Prenses Diana'nın ölümü ve hayatına ilişkin çarpıcı detaylar...
Bütün dünyanın hayranlık duyduğu, Prens William ve Prens Harry'nin annesi Lady Diana birçok kişi tarafından seviliyor, örnek gösteriliyordu. Geçirdiği kaza sonucunda 23 sene önce hayatını kaybeden Lady Diana ile ilgili gerçekler gün yüzüne çıkmaya başladı. Özel yaşamından elde edilen bilgiler Lady Diana'ya dair daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Peki Lady Diana'ya dair ortaya çıkan bu gerçekler nelerdir? İşte Lady Diana'nın ölümü ve yaşamına ait gerçekler...
ÜÇ KİŞİLİK EVLİLİK
Astrolog Peggy Thornton "Diana bu noktada, düğüne gitmemeyi bile düşündü" diye konuştu. Diana, 1995 yılında BBC'den Martin Bashir'e verdiği röportajda Charles ile evliliklerinin "üç kişilik" olduğunu dile getirmişti. O röportajda Diana Spencer, evlilikleri süresince hem kendisinin hem de Prens Charles'ın başka ilişkiler de yaşadığını söylemişti.