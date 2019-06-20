İbrahim Tatlıses: Memleketim için ölürüm, Tayyip Erdoğan için ölürüm...

Şanlıurfalı hemşehrilerini buluşturduğu için toplantıyı organize eden Ahmet Tatlıses'e teşekkür eden Beyazgül, "Sağ olsun Ahmet bey her bir Urfalıyı aradı ayrı ayrı davet etti. Burada İmparatordan bahsetmemek olmaz. Şanlıurfa'mızın tanıtımına çok önemli katkılarda bulunmuş, çok değerli bir isimdir kendisi. Yıllar önce 'Ayağında kundura' dedi ve o gün bugündür o ses durmadı'' dedi.