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Prens Harry'nin, delik deşik olan ayakkabısı sosyal medyayı salladı

7 Ağustos 2018 Salı, 17:40:58 Güncelleme: 17:43:29
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Prens Harrynin, delik deşik olan ayakkabısı sosyal medyayı salladı

Çocukluk arkadaşı Charlie van Straubenzee'nin düğününe katılan Prens Harry'nin ayakkabısının altındaki delik, şahin gözlü hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

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Prens Harrynin, delik deşik olan ayakkabısı sosyal medyayı salladı
Gözde çift, yoğun programlarına rağmen geçtiğimiz hafta sonu Prens Harry'nin yakın arkadaşı Charlie van Straubenzee'nin, düğününe katıldı.
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Prens Harrynin, delik deşik olan ayakkabısı sosyal medyayı salladı

Prens Harry'nin sadece şahin gözlü hayranlarının fark edebileceği bir ayrıntı ise herkesi şaşırttı.

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Prens Harrynin, delik deşik olan ayakkabısı sosyal medyayı salladı

Prens Harry'nin sol ayakkabısının ortasında oldukça büyük bir delik vardı.

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Prens Harrynin, delik deşik olan ayakkabısı sosyal medyayı salladı

Bunun üzerine "Kraliyet üyesi de olsan ayakkabıların tabanından ayrılana kadar ayakkabılarını giyersin." gibi capsler yapıldı.

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Prens Harrynin, delik deşik olan ayakkabısı sosyal medyayı salladı

Hırpalanmış ve eski tabanları ile eleştirdiğimiz bu ayakkabıların, Harry'nin favori çifti olduğunu da söylemeyi unutmayalım.

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Prens Harrynin, delik deşik olan ayakkabısı sosyal medyayı salladı
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