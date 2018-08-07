Prens Harrynin, delik deşik olan ayakkabısı sosyal medyayı salladı

Çocukluk arkadaşı Charlie van Straubenzee'nin düğününe katılan Prens Harry'nin ayakkabısının altındaki delik, şahin gözlü hayranlarının dikkatinden kaçmadı.
Prens Harry'nin sadece şahin gözlü hayranlarının fark edebileceği bir ayrıntı ise herkesi şaşırttı.
Prens Harry'nin sol ayakkabısının ortasında oldukça büyük bir delik vardı.
Bunun üzerine "Kraliyet üyesi de olsan ayakkabıların tabanından ayrılana kadar ayakkabılarını giyersin." gibi capsler yapıldı.
Hırpalanmış ve eski tabanları ile eleştirdiğimiz bu ayakkabıların, Harry'nin favori çifti olduğunu da söylemeyi unutmayalım.