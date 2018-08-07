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Gigi Hadid'den Zayn Malik'e romantik jest

Moda dünyasının gözde ismi süper model Gigi Hadid, sevgilisi Zayn Malik ile New York şehrinde dolaşırken görüntülendi. 3 yıldır birlikteliği devam eden Hadid ve Zayn objektiflere takıldığında dikkat çeken bir detay vardı. İşte o detay...

7 Ağustos 2018 Salı, 15:16:49 Güncelleme: 15:26:41
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Gigi Hadidden Zayn Malike romantik jest

Model Gigi Hadid ve One Direction üyesi erkek arkadaşı Zayn Malik, ABD'nin New York şehrinde dolaşırken objektiflere takıldı.

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Gigi Hadidden Zayn Malike romantik jest

23 yaşındaki model boynundaki altın "Zayn" kolyesiyle 3 yıldır inişli çıkışlı bir ilişki yaşadığı erkek arkadaşına romantik bir gönderme yaptı.

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Gigi Hadidden Zayn Malike romantik jest

Hadid ve Malik, sahip oldukları yoğun iş temposu ve süregelen uzun seyahatler nedeniyle geçen mart ayının başında ayrıldıklarını açıklamışlardı.

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Gigi Hadidden Zayn Malike romantik jest

Ünlü çift ayrılığa ancak iki ay dayanabilmiş ve mayıs ayının başında tekrar yollarını birleştirmişti.

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Gigi Hadidden Zayn Malike romantik jest
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