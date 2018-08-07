Gigi Hadidden Zayn Malike romantik jest

Gigi Hadid'den Zayn Malik'e romantik jest

Moda dünyasının gözde ismi süper model Gigi Hadid, sevgilisi Zayn Malik ile New York şehrinde dolaşırken görüntülendi. 3 yıldır birlikteliği devam eden Hadid ve Zayn objektiflere takıldığında dikkat çeken bir detay vardı. İşte o detay...

7 Ağustos 2018 Salı, 15:16:49 Güncelleme: 15:26:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





