Gigi Hadidden Zayn Malike romantik jest

Gigi Hadid'den Zayn Malik'e romantik jest
Moda dünyasının gözde ismi süper model Gigi Hadid, sevgilisi Zayn Malik ile New York şehrinde dolaşırken görüntülendi. 3 yıldır birlikteliği devam eden Hadid ve Zayn objektiflere takıldığında dikkat çeken bir detay vardı. İşte o detay...
7 Ağustos 2018 Salı, 15:16:49 Güncelleme: 15:26:41
Model Gigi Hadid ve One Direction üyesi erkek arkadaşı Zayn Malik, ABD'nin New York şehrinde dolaşırken objektiflere takıldı.
23 yaşındaki model boynundaki altın "Zayn" kolyesiyle 3 yıldır inişli çıkışlı bir ilişki yaşadığı erkek arkadaşına romantik bir gönderme yaptı.
Hadid ve Malik, sahip oldukları yoğun iş temposu ve süregelen uzun seyahatler nedeniyle geçen mart ayının başında ayrıldıklarını açıklamışlardı.
Ünlü çift ayrılığa ancak iki ay dayanabilmiş ve mayıs ayının başında tekrar yollarını birleştirmişti.