Prens Harry ve Meghan Markle'ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi! 8 yatak odası, 12 adet banyo...

Eski Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıklamıştı. Bu açıklama sonrasında zaten attıkları her adım merakla incelenen Meghan ve Harry çifti iyice göz önünde olmaya başladı.İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki tüm görevlerini Mart ayında sonlandıran ve ABD'de yaşamaya başlayan Meghan Markle ve eşi Prens Harry'nin, Kaliforniya eyaletinde bulunan ABD'li oyuncu Tyler Perry'e ait 18 milyon dolar değerindeki malikanede kaldıkları belirtildi. Lüks malikane ise ilk kez görüntülendi.