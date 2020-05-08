RAMAZAN İMSAKİYE
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Prens Harry ve Meghan Markle'ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi! 8 yatak odası, 12 adet banyo...

Eski Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıklamıştı. Bu açıklama sonrasında zaten attıkları her adım merakla incelenen Meghan ve Harry çifti iyice göz önünde olmaya başladı.İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki tüm görevlerini Mart ayında sonlandıran ve ABD'de yaşamaya başlayan Meghan Markle ve eşi Prens Harry'nin, Kaliforniya eyaletinde bulunan ABD'li oyuncu Tyler Perry'e ait 18 milyon dolar değerindeki malikanede kaldıkları belirtildi. Lüks malikane ise ilk kez görüntülendi.

08.05.2020 11:46 - Son Güncelleme: 08.05.2020 12:11
Prens Harry ve Meghan Markle'ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi! 8 yatak odası, 12 adet banyo...

İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki tüm görevlerini Mart ayında sonlandıran ve ABD'de yaşamaya başlayan Meghan Markle ve eşi Prens Harry'nin, Kaliforniya eyaletinde bulunan ABD'li oyuncu Tyler Perry'e ait 18 milyon dolar değerindeki malikanede kaldıkları belirtildi.

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Prens Harry ve Meghan Markle'ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi! 8 yatak odası, 12 adet banyo...

Lüks malikane ise ilk kez görüntülendi.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi! 8 yatak odası, 12 adet banyo...

İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki tüm görevlerini Mart ayında sonlandıran ve ABD'de yaşamaya başlayan Meghan Markle ve eşi Prens Harry'nin, Kaliforniya eyaletinde Beverly Hills şehrinde yaşadığı ortaya çıktı.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi! 8 yatak odası, 12 adet banyo...

Çiftin yaşadığı lüks vilanın ABD'li oyuncu Tyler Perry'e ait olduğu ve değerinin 18 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi! 8 yatak odası, 12 adet banyo...

8 YATAK ODASI VE 12 ADET BANYO BULUNUYOR
İngiliz basından Daily Mail'in haberine göre, 22 dönüm üzerine kurulu olan Toskana tarzı malikanede 8 yatak odası ve 12 adet banyo bulunuyor.

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