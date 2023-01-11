Prens Harry ipin ucunu kaçırdı: "2020 yılında annemle konuştum" Babasının Lady Diana'nın yasak aşkı olduğu iddia edilen Harry...
Dünya günlerdir 2020 yılının başlarında Kraliyet ailesindeki görevlerinden feragat eden Harry ve Meghan ikilisi gündemden düşmüyor. Harry ve Meghan belgeselinden sonra Prens Harry'nin 'Spare / Yedek' adlı kitabı yayınlandı. Kitap yayınlanmadan, Harry ve Meghan belgeselinden daha çok konuşulmuştu. Harry, itiraflarına bu kitap aracılığıyla devam ediyor. Bu kez ölen annesi Lady Diana ile konuştuğunu açıkladı ve yine olay yaratmayı başardı.
11.01.2023 12:53 - Son Güncelleme: 11.01.2023 12:53
Prens Harry ve Meghan Markle geri adım atmıyor. Şimdilerde itiraflarının bulunduğu kitabı çıkarmak için gün sayan Harry'nin itiraflar kitabından sızan bir bölüm önceki gün sızmış, Harry'in 'Ağabeyim beni dövdü" ifadelerini kullandığı iddia edilmişti. Bu sızıntının ardından kitaptan yeni detaylar gelmeye devam ediyor.