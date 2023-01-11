Vav TV İzle
Haberler Magazin Prens Harry ipin ucunu kaçırdı: "2020 yılında annemle konuştum" Babasının Lady Diana'nın yasak aşkı olduğu iddia edilen Harry...

Prens Harry ipin ucunu kaçırdı: "2020 yılında annemle konuştum" Babasının Lady Diana'nın yasak aşkı olduğu iddia edilen Harry...

Dünya günlerdir 2020 yılının başlarında Kraliyet ailesindeki görevlerinden feragat eden Harry ve Meghan ikilisi gündemden düşmüyor. Harry ve Meghan belgeselinden sonra Prens Harry'nin 'Spare / Yedek' adlı kitabı yayınlandı. Kitap yayınlanmadan, Harry ve Meghan belgeselinden daha çok konuşulmuştu. Harry, itiraflarına bu kitap aracılığıyla devam ediyor. Bu kez ölen annesi Lady Diana ile konuştuğunu açıkladı ve yine olay yaratmayı başardı.

11.01.2023 12:53 - Son Güncelleme: 11.01.2023 12:53
Prens Harry ipin ucunu kaçırdı: 2020 yılında annemle konuştum Babasının Lady Diana’nın yasak aşkı olduğu iddia edilen Harry...

Prens Harry ve Meghan Markle geri adım atmıyor. Şimdilerde itiraflarının bulunduğu kitabı çıkarmak için gün sayan Harry'nin itiraflar kitabından sızan bir bölüm önceki gün sızmış, Harry'in 'Ağabeyim beni dövdü" ifadelerini kullandığı iddia edilmişti. Bu sızıntının ardından kitaptan yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Prens Harry ipin ucunu kaçırdı: 2020 yılında annemle konuştum Babasının Lady Diana’nın yasak aşkı olduğu iddia edilen Harry...

Annesi Prenses Diana ile babası Kral Charles'ın başarısız bir evlilik yürütmüş olduğu bilinirken yıllar içinde her ikisinin de evlilik dışı ilişkileri olduğu gündeme gelmişti.

Prens Harry ipin ucunu kaçırdı: 2020 yılında annemle konuştum Babasının Lady Diana’nın yasak aşkı olduğu iddia edilen Harry...

Annesi Prenses Diana'nın, evliyken yüzbaşı James Hewitt ile bir ilişkisi olduğu iddiaları yıllar boyunca gündeme geliyordu. Hatta aralarındaki müthiş benzerlik nedeniyle Harry'nin James Hewitt'ın oğlu olduğu konuşuluyordu.

Prens Harry ipin ucunu kaçırdı: 2020 yılında annemle konuştum Babasının Lady Diana’nın yasak aşkı olduğu iddia edilen Harry...

Konu yıllardır aydınlatılmazken, Harry'nin kitabında konuyla ilgili şoke eden bir açıklama yer almıştı.

Prens Harry ipin ucunu kaçırdı: 2020 yılında annemle konuştum Babasının Lady Diana’nın yasak aşkı olduğu iddia edilen Harry...

Harry, babası Kral Charles'ın, gerçek babasının yüzbaşı James Hewitt olduğu iddiası nedeniyle kendisine "Gerçek baban mıyım kim bilebilir?" dediğini söylemişti.

SON DAKİKA