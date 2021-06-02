Poyraz Karayel'in küçük Sinan'ı büyüdü kocaman oldu! 'Daha dün el kadardın' dedirten Ataberk Mutlu'nun son haline bakın!

Poyraz Karayel'in küçük Sinan'ı büyüdü kocaman oldu! 'Daha dün el kadardın' dedirten Ataberk Mutlu'nun son halini görenler şaşırıyor. Dizide Poyraz'ın dünya tatlısı oğlunu canlandıran Ataberk Mutlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Zeki, sevimli ve konuşkan yapısı ile henüz küçük yaşta şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Ataberk Mutlu'nun son halini görenler yaşını bir hayli merak ediyor. Küçük yıldız şu anda 15 yaşında... İşte Poyraz Karayel'in küçük Sinan'ı Ataberk Mutlu başta olmak üzere sizler için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...

02.06.2021 16:55 - Son Güncelleme: 02.06.2021 17:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





