Popstar Mehtap Yılmaz’dan Seda Sayan itirafı! “Makyajsız tanıyamadım” Seren Serengil’e anlatıp Kadırgalıyı ifşa etmişti: 40 bin TL verip...

Popstar yarışmasıyla adını duyuran ve sivri diliyle hafızalara kazınan Mehtap Yılmaz, geçen aylarda Seren Serengil'in programına konuk olup Seda Sayan hakkında söyledikleriyle gündeme gelmişti. Mehtap'ın Sayan hakkında söyledikleri herkesi şaşkına çevirirken 40 bin TL detayı dikkat çekmişti. Yılmaz, bir magazin programına daha konuk oldu ve Seda Sayan itiraflarına yenisini ekledi. Seda Sayan'ı makyajsız tanıyamadığını söyleyen ünlü isim, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken "Aman Seda duymasın" yorumu yapıldı. İşte detaylar...
Sivri dili, güçlü sesi ve dobralığıyla bilinen Popstar yarışmasının unutulmaz isimlerinden şarkıcı Mehtap Yılmaz, geçen aylarda Seren Serengil'in programına konuk olmuş ve Seda Sayan hakkında söyledikleriyle çok konuşulmuştu.
Seren Serengil programına katılan eski yarışmacıya "Ben enteresan bir şey duydum; Seda Sayan program yapıyordu, o esnada da sana ya başka kanallardan teklif geliyor tam Seda Sayan'ın karşı saati..." demişti.
Bunun üzerine Mehtap, şunları anlatmıştı:
"Hem karşı saati hem de senin bilmediğin bir şey var tam yanındaki stüdyo ve onunkinden daha büyük... Ondan sonra ben nasıl mutluyum, okeylediğim anda imza atılacaktı. Stelyo abiyi aradım, ben bunu sizin yayına gelince konuşamadım... Sinan abi orada diye ama benim de kariyerimi baltalayan birileri var orada yani... Bunu tüm Türkiye duysun..."