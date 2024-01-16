Popstar Mehtap Yılmaz’dan Seda Sayan itirafı! “Makyajsız tanıyamadım” Seren Serengil’e anlatıp Kadırgalıyı ifşa etmişti: 40 bin TL verip...

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Bunun üzerine Mehtap, şunları anlatmıştı:

"Hem karşı saati hem de senin bilmediğin bir şey var tam yanındaki stüdyo ve onunkinden daha büyük... Ondan sonra ben nasıl mutluyum, okeylediğim anda imza atılacaktı. Stelyo abiyi aradım, ben bunu sizin yayına gelince konuşamadım... Sinan abi orada diye ama benim de kariyerimi baltalayan birileri var orada yani... Bunu tüm Türkiye duysun..."