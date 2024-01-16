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Popstar Mehtap Yılmaz’dan Seda Sayan itirafı! “Makyajsız tanıyamadım” Seren Serengil’e anlatıp Kadırgalıyı ifşa etmişti: 40 bin TL verip...

Popstar yarışmasıyla adını duyuran ve sivri diliyle hafızalara kazınan Mehtap Yılmaz, geçen aylarda Seren Serengil'in programına konuk olup Seda Sayan hakkında söyledikleriyle gündeme gelmişti. Mehtap'ın Sayan hakkında söyledikleri herkesi şaşkına çevirirken 40 bin TL detayı dikkat çekmişti. Yılmaz, bir magazin programına daha konuk oldu ve Seda Sayan itiraflarına yenisini ekledi. Seda Sayan'ı makyajsız tanıyamadığını söyleyen ünlü isim, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken "Aman Seda duymasın" yorumu yapıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Ocak 2024, 12:23 Güncelleme 16 Ocak 2024, 13:28
Popstar Mehtap Yılmaz’dan Seda Sayan itirafı! “Makyajsız tanıyamadım” Seren Serengil’e anlatıp Kadırgalıyı ifşa etmişti: 40 bin TL verip... 1

Sivri dili, güçlü sesi ve dobralığıyla bilinen Popstar yarışmasının unutulmaz isimlerinden şarkıcı Mehtap Yılmaz, geçen aylarda Seren Serengil'in programına konuk olmuş ve Seda Sayan hakkında söyledikleriyle çok konuşulmuştu.

Popstar Mehtap Yılmaz’dan Seda Sayan itirafı! “Makyajsız tanıyamadım” Seren Serengil’e anlatıp Kadırgalıyı ifşa etmişti: 40 bin TL verip... 2

Seren Serengil programına katılan eski yarışmacıya "Ben enteresan bir şey duydum; Seda Sayan program yapıyordu, o esnada da sana ya başka kanallardan teklif geliyor tam Seda Sayan'ın karşı saati..." demişti.

🔥 Popstar Mehtap Yılmaz'dan Kadırgalı itirafı: Seda Sayan'ı "Makyajsız tanıyamadım" 🎥
Popstar Mehtap Yılmaz’dan Seda Sayan itirafı! “Makyajsız tanıyamadım” Seren Serengil’e anlatıp Kadırgalıyı ifşa etmişti: 40 bin TL verip... 3

Bunun üzerine Mehtap, şunları anlatmıştı:

"Hem karşı saati hem de senin bilmediğin bir şey var tam yanındaki stüdyo ve onunkinden daha büyük... Ondan sonra ben nasıl mutluyum, okeylediğim anda imza atılacaktı. Stelyo abiyi aradım, ben bunu sizin yayına gelince konuşamadım... Sinan abi orada diye ama benim de kariyerimi baltalayan birileri var orada yani... Bunu tüm Türkiye duysun..."

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