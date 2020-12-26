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Popçu Hadise eskiden böyleymiş... O fotoğrafı görenler Hadise Açıkgöz'ü tanıyamadı!

Son zamanlarda Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşk ile magazin manşetlerini süsleyen popçu Hadise, hayranları tarafından yakından takip ediliyor... Şarkıları ve yaptığı danslar ile çok konuşulan Hadise Açıkgöz'ün bu kez de eski fotoğraflarıyla olay oldu. Estetiksiz ve makyajsız fotoğrafları ortaya çıkan Hadise'nin o halini gören sevenleri tanımakta güçlük çekti... İşte Hadise Açıkgöz'ün çok konuşulan estetiksiz hali...

26.12.2020 04:55 - Son Güncelleme: 26.12.2020 05:00
Popçu Hadise eskiden böyleymiş... O fotoğrafı görenler Hadise Açıkgöz'ü tanıyamadı!

Şarkıcı Hadise Açıkgöz son döneme şarkıları ve danslarıyla damga vururken, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla da gündeme oturdu.

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Popçu Hadise eskiden böyleymiş... O fotoğrafı görenler Hadise Açıkgöz'ü tanıyamadı!

Sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü popçu Hadise bu kez cesur pozlarıyla değil de eski fotoğraflarıyla olay oldu.

Popçu Hadise eskiden böyleymiş... O fotoğrafı görenler Hadise Açıkgöz'ü tanıyamadı!

Estetiksiz ve makyajsız fotoğrafları ortaya çıkan Hadise'yi gören sevenleri tanıyamadı...

Popçu Hadise eskiden böyleymiş... O fotoğrafı görenler Hadise Açıkgöz'ü tanıyamadı!

İşte Hadise Açıkgöz'ün yıllar içindeki değişimi...

Popçu Hadise eskiden böyleymiş... O fotoğrafı görenler Hadise Açıkgöz'ü tanıyamadı!

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