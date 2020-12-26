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Popçu Hadise eskiden böyleymiş... O fotoğrafı görenler Hadise Açıkgöz'ü tanıyamadı!

Son zamanlarda Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşk ile magazin manşetlerini süsleyen popçu Hadise, hayranları tarafından yakından takip ediliyor... Şarkıları ve yaptığı danslar ile çok konuşulan Hadise Açıkgöz'ün bu kez de eski fotoğraflarıyla olay oldu. Estetiksiz ve makyajsız fotoğrafları ortaya çıkan Hadise'nin o halini gören sevenleri tanımakta güçlük çekti... İşte Hadise Açıkgöz'ün çok konuşulan estetiksiz hali...

26.12.2020 04:55 - Son Güncelleme: 26.12.2020 05:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





