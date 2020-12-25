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Dünyanın en güzel 100 kadını 2020 listesi! 1 numaraya yerleşen Hande Erçel bakın kimleri solladı...

Dünyanın en güzel 100 kadını 2020 listesi açıklandı. 1 numaraya yerleşen Hande Erçel öyle isimleri solladı ki günlerdir magazin dünyası bu listey konuşuyor. Gigi Hadid'den Miranda Kerr'e birçok dünyaca ünlü güzeli geride bırakan Hande Erçel, her sene Top Beauty World tarafından yapılan 'Dünyanın En Güzel 100 Kadını' listesinde birinci oldu. Peki, 2. kim? Hande Erçel dışında başka hangi Türk güzeller yer aldı? İşte merakla beklenen Dünyanın En Güzel 100 Kadını 2020 listesi...

25.12.2020 18:30 - Son Güncelleme: 25.12.2020 18:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





