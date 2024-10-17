Kate Moss’un güzellik sırları! 50 ama 25 gösteriyor! Podyumu sallayan eski süper model hala popüler

Dün ekranlara gelen Victoria's Secret 2024 şovundaki muhteşem görünümüyle Kate Moss, güzellik ve stil meraklılarının tekrar radarında! Onun sırlarını uygulayarak zarif ve ışıltılı bir görünüm elde etmek isteyenler eski süper modelin bakım tüyolarını merak ediyor. İşte Kate Moss Victoria Secret güzellik tüyoları...

Minimaliz ve doğal güzellik ön planda Kate Moss doğal güzelliğiyle tanınan bir ikon. Makyajında genellikle minimal bir yaklaşım benimsiyor. Cilt tonunu eşitleyen hafif bir fondöten ve gözlerdeki doğal tonlar onun zarafetinin anahtarı. Bu sayede herkesin kolayca uygulayabileceği basit bir makyaj rutini oluşturmuş oluyor.