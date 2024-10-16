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2 çocuk babası Mesut Özil’in kızlarına bakın! Amine Gülşe’nin paylaşımında ortaya çıktılar! “Büyük aynı annesi”

2019 yılında görkemli bir düğünle evlenen Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin Eda ile Ela adlarını verdikleri iki evladı oldu. Ünlü çiftin gözlerden uzak büyüttükleri kızlarını görenler ise hayran kaldı. Sosyal medya kullanıcıları, Eda ve Ela için "Sevimlilik abideleri", "Büyük aynı annesi, küçük ise babası", "Çok tatlılar" yorumlarında bulundu.

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Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 11:22 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 11:22
2 çocuk babası Mesut Özil’in kızlarına bakın! Amine Gülşe’nin paylaşımında ortaya çıktılar! Büyük aynı annesi

2014 Miss Turkey birincisi Amine Gülşe, 2019'da Mesut Özil ile görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

2 çocuk babası Mesut Özil’in kızlarına bakın! Amine Gülşe’nin paylaşımında ortaya çıktılar! Büyük aynı annesi

Ünlü çiftin 30 Mart 2020 tarihinde Londra'da ilk evlatları olan Eda ismini koydukları bir kız çocukları oldu.

2 çocuk babası Mesut Özil’in kızlarına bakın! Amine Gülşe’nin paylaşımında ortaya çıktılar! Büyük aynı annesi

Eda'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, 26 Eylül 2022'de ikinci çocukları Ela'ya kavuştu.

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