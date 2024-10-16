2 çocuk babası Mesut Özil’in kızlarına bakın! Amine Gülşe’nin paylaşımında ortaya çıktılar! “Büyük aynı annesi”
2019 yılında görkemli bir düğünle evlenen Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin Eda ile Ela adlarını verdikleri iki evladı oldu. Ünlü çiftin gözlerden uzak büyüttükleri kızlarını görenler ise hayran kaldı. Sosyal medya kullanıcıları, Eda ve Ela için "Sevimlilik abideleri", "Büyük aynı annesi, küçük ise babası", "Çok tatlılar" yorumlarında bulundu.
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 11:22Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 11:22