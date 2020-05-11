Pınar Dilşeker'in son halini görenler inanamadı! 90'lara damga vurdu, estetikle bambaşka biri oldu
90'lı yıllara damga vuran isimlerden biri olan Pınar Dilşeker'in son hali görenleri şaşkına çevirdi. 'Şinanari' adlı şarkıyla 1990'lı yıllarda tanınan Pınar Dilşeker, İbrahim Erkal ile çevirdiği dizide oyuncu olarak yer aldı ayrıca ve İbrahim Tatlıses'in "Allahım Neydi Günahım?" adlı klibinde yer aldı. Genç ve güzel görüntüsüyle hayran bırakan ünlü yıldız uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. İşte Pınar Dilşeker ve diğer ünlü isimlerin değişimleri...
11.05.2020 08:38
- Son Güncelleme: 11.05.2020 08:38
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