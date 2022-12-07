Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşkı bitti! Pınar Deniz'in çıplak müstehcen karesi ve kıskançlık ayrılık nedeni iddiası! Meğer...
Şu sıralar Yargı dizisiyle adından söz ettiren Pınar Deniz ile bir dönem Hadise'yle yaşadığı aşkla magazin gündeminde sık sık yer bulan Kaan Yıldırım, 3 ay önce sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başladı. Birbirine yakıştırılan ikiliden kötü haber geldi. Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz'in ayrıldığı, ayrılık sebebininse Pınar Deniz'in duş pozu olduğu iddia edildi. Bir diğer iddia ise ikilinin yoğunluğu. İşte haberin detayları...
07.12.2022 09:03 - Son Güncelleme: 07.12.2022 09:04
35 yaşındaki Kaan Yıldırım ile 28 yaşındaki sevgilisi Pınar Deniz'in büyük aşkı bitti. TV8 kanalındaki 2. Sayfa programında yılın aşkının bitişine dair bomba detaylar aktarıldı. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın ilişkisinin bittiğini ilk kez duyuran 2. Sayfa programı ayrılığın sebebinin de müstehcen paylaşım olduğunu açıkladı.
Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, Yiğit Kirazcı ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladı.
KISKANÇLIK KRİZ ÇIKARDI
2. Sayfa'nın haberine göre, Pınar Deniz, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın kıskançlıklarından bunalınca ilişkide büyük bir kriz çıktı.