Pınar Altuğ’un yarı çıplak pozu sosyal medyayı yıktı geçti! En cesur haliyle objektif karşısına geçti görenlerin ağzı açık kaldı
Pınar Altuğ'un yarı çıplak pozu sosyal medyayı yıktı geçti! 2008 yılında nikah masasına oturduğu Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. En cesur haliyle kamera karşısına geçen Altuğ, bir güzellik merkezinden paylaşımda bulundu. 47 yaşındaki oyuncu pürüzsüz cildiyle dikkat çekerken iddialı pozuyla çok konuşuldu. İşte ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu.
Verdiği bir röportajında yatak odası sırlarını ifşa eden Altuğ, uzun süre gündemde kalmıştı. Altuğ, "Hep güzel ve alımlı mıydın?" sorusunu şöyle cevaplamıştı: "Beğenilir, fark edilir, genelde dikkat çekerdim. Rahmetli anneannem beni "Kraliçem" diye severdi. Eve taç getirdiğimde "Bak, çocukluğundan beri söylüyordum. Evet, seksapelim var. Fiziksel avantajlara sahibim, uzun bacaklıyım vesaire… Ama seksi olmak için özel bir şey yapmıyorum, vamp giyinmiyorum, öyle şuh pozlar vermiyorum. Bana göre seksapel sonradan kazanılan bir şey değil, içte olan bir şey. Bence bende de var"
Ünlü oyuncu, "40'lı yaşlarla libido azalıyor mu?" sorusunu da "O kişiyle alakalı. Bizde gün geçtikçe her şey daha iyiye gidiyor. Daha mı tecrübeleniyoruz, bilmiyorum. Benim yaşla birlikte günlük hayatımdaki enerjim de düşmedi. Libido da bununla bağlantılı. Ne genç arkadaşlarım var, "Ay şimdi onu mu yapacağız" diyorlar, yapıver işte, hallediver (gülüyor). Hep iç ritmi yüksek ve enerjik bir kadın oldum. Dolayısıyla 40'lı yaşlarda olmak bir şey değiştirmedi, sadece bir rakam. Bu arada dolu dolu 46 yani, söyleyebiliriz de" şeklinde cevaplamıştı.
Altuğ, "Seks, hayatında nerede?" sorusu üzerine "Seks önemlidir. Çünkü seks olmadığı zaman, aşk ve tutku düşmeye başlar. Sadece seksle de olmaz. Eve geldiğinde sadece yatakta güzel vakit geçiriyorsan bu bir zaman sonra sıkıcı olur. Dolayısıyla devamında iyi geçinmeli, ortak paylaşımların olmalı" demişti.
SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Attığı her adımla adından söz ettiren Pınar Altuğ, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Bir güzellik merkezinden paylaşım yapan Altuğ, cilt bakımı yaptırdığı anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında yayınladı.