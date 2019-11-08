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Pınar Altuğ'un mayolu fotoğrafı yıllar öncesine götürdü! Çocuklar Duymasın'ın yıldızının eski hali...

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile akıllara kazınan Pınar Altuğ, Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri haline geldi. Modellikten oyunculuğa, şimdilerde ise sosyal medya fenomenliğine kadar bir kariyer süreci olan Pınar Altuğ'un yıllar öncesine ait bir fotoğrafı ortaya çıktı. Gençlik yıllarına ait fotoğrafı sizi çok şaşırtacak. İşte başta Pınar Altuğ olmak üzere ünlülerin 'Yok artık' dedirten değişimleri.

08.11.2019 14:55 - Son Güncelleme: 08.11.2019 15:00
Pınar Altuğ'un mayolu fotoğrafı yıllar öncesine götürdü! Çocuklar Duymasın'ın yıldızının eski hali...

Başta Pınar Altuğ olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki inanılmaz değişimi sizi çok şaşırtacak.

Pınar Altuğ'un mayolu fotoğrafı yıllar öncesine götürdü! Çocuklar Duymasın'ın yıldızının eski hali...

EBRU GÜNDEŞ

Pınar Altuğ'un mayolu fotoğrafı yıllar öncesine götürdü! Çocuklar Duymasın'ın yıldızının eski hali...

İBRAHİM TATLISES

Pınar Altuğ'un mayolu fotoğrafı yıllar öncesine götürdü! Çocuklar Duymasın'ın yıldızının eski hali...

FATMA GİRİK

Pınar Altuğ'un mayolu fotoğrafı yıllar öncesine götürdü! Çocuklar Duymasın'ın yıldızının eski hali...

HÜLYA KOÇYİĞİT

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