Pınar Altuğ'un mayolu fotoğrafı olay oldu! İşte Çocuklar Duymasın'ın yıldızının eski hali...
Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Meltem karakteri ile 7'den 70'e herkesin yakından tanıdığı Pınar Altuğ, Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri... Modellikten oyunculuğa, şimdilerde ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla fenomenliğe kadar kariyerinde her daim tırmanışta olan Pınar Altuğ'un yıllar öncesine ait fotoğrafı ortaya çıktı. Pınar Altuğ'un gençlik yıllarına ait fotoğrafı çok şaşırtacak! İşte başta Pınar Altuğ olmak üzere ünlülerin 'pes' dedirten değişimleri...
12.11.2019 14:03
- Son Güncelleme: 12.11.2019 14:03
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