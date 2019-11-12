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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi'si Savaş Özdemir rolü için öyle bir şey yaptı ki... Kendisi hala alışamadı

Atv'nin efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi karakterine hayat veren Savaş Özdemir, dizideki rolü için 25 yıllık saçını kestirdi. Dizide yıllarca tek sevdiği kadın olan Gönül'ün ölmesiyle büyük bir çöküş yaşayan Tipi, Çakırbeyli ailesinin desteği ile yaşama tutunmaya çalışıyor. Oktay Kaynarca ile Tipi arasında geçen diyaloglar izleyiciyi güldürürken, EDHO yeni sezonun ilk dört bölümünde yoktu. Seyircinin en çok merak ettiği karakter olan 'Tipi'nin diziye dönüşü sosyal medyada da çok konuşulmuştu. Yeni görüntüsü hayranları tarafından tam not alan Özdemir, "Yeni tarzımı herkes çok beğeniyor ama ben henüz alışamadım" dedi.

12.11.2019 14:22 - Son Güncelleme: 12.11.2019 14:32
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi'si Savaş Özdemir rolü için öyle bir şey yaptı ki... Kendisi hala alışamadı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Tipi karakteri ile herkesi kendisine hayran bırakan ünlü oyuncu Savaş Özdemir, 25 yıldır kullandığı saçlarını rolü için kesti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi'si Savaş Özdemir rolü için öyle bir şey yaptı ki... Kendisi hala alışamadı

"HENÜZ ALIŞAMADIM"

Özdemir, yeni sezonun ilk dört bölümünde yoktu. Seyircinin en çok merak ettiği karakter olan 'Tipi'nin diziye dönüşü sosyal medyada da çok konuşulmuştu. Yeni görüntüsü hayranları tarafından tam not alan Özdemir, "Yeni tarzımı herkes çok beğeniyor ama ben henüz alışamadım" dedi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi'si Savaş Özdemir rolü için öyle bir şey yaptı ki... Kendisi hala alışamadı

Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Naz Elmas (Sevda Meftun), Selda Alkor (Melike Meftun), Burak Sergen (Feyyaz Meftun), Mustafa Üstündağ (Boran), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Sabina Toziya (Hayriye Çakırbeyli) gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahip EDHO yeni bölümde neler olacağı izleyici tarafından merak ediliyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 147. YENİ BÖLÜM FRAGMANI - TIKLA

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi'si Savaş Özdemir rolü için öyle bir şey yaptı ki... Kendisi hala alışamadı

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Altan, Hızır Ali'nin elinde olmasının verdiği güvenle, rahatça karşına çıkabildiği Hızır'dan, oğlunun canına karşılık içinde çok önemli bilgilerin olduğu bilgisayarı ister.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi'si Savaş Özdemir rolü için öyle bir şey yaptı ki... Kendisi hala alışamadı

Böyle bir tehdidin karşısında uzlaşma yoluna gitmek zorunda kalan Hızır, bilgisayarı vermeye razı olsa da Tipi'nin beklenmedik çıkışı Hızır Ali'nin hayatını tehlikeye atacaktır. Oğlunun canını kurtarmak için Altan ile anlaşmak zorunda olan bir diğer isim de Tufan'dır.

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