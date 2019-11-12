Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi'si Savaş Özdemir rolü için öyle bir şey yaptı ki... Kendisi hala alışamadı

"HENÜZ ALIŞAMADIM"

Özdemir, yeni sezonun ilk dört bölümünde yoktu. Seyircinin en çok merak ettiği karakter olan 'Tipi'nin diziye dönüşü sosyal medyada da çok konuşulmuştu. Yeni görüntüsü hayranları tarafından tam not alan Özdemir, "Yeni tarzımı herkes çok beğeniyor ama ben henüz alışamadım" dedi.