Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi'si Savaş Özdemir rolü için öyle bir şey yaptı ki... Kendisi hala alışamadı
Atv'nin efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi karakterine hayat veren Savaş Özdemir, dizideki rolü için 25 yıllık saçını kestirdi. Dizide yıllarca tek sevdiği kadın olan Gönül'ün ölmesiyle büyük bir çöküş yaşayan Tipi, Çakırbeyli ailesinin desteği ile yaşama tutunmaya çalışıyor. Oktay Kaynarca ile Tipi arasında geçen diyaloglar izleyiciyi güldürürken, EDHO yeni sezonun ilk dört bölümünde yoktu. Seyircinin en çok merak ettiği karakter olan 'Tipi'nin diziye dönüşü sosyal medyada da çok konuşulmuştu. Yeni görüntüsü hayranları tarafından tam not alan Özdemir, "Yeni tarzımı herkes çok beğeniyor ama ben henüz alışamadım" dedi.
12.11.2019 14:22
- Son Güncelleme: 12.11.2019 14:32
Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Naz Elmas (Sevda Meftun), Selda Alkor (Melike Meftun), Burak Sergen (Feyyaz Meftun), Mustafa Üstündağ (Boran), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Sabina Toziya (Hayriye Çakırbeyli) gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahip EDHO yeni bölümde neler olacağı izleyici tarafından merak ediliyor.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 147. YENİ BÖLÜM FRAGMANI - TIKLA
DİĞER GALERİLER