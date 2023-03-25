RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Pınar Altuğ'un hevesini kursağında bıraktılar açtı ağzını yumdu gözünü "Kalbin nasıl karardı pes!" Eşi Yağmur Atacan'la deprem bölgesine gitmişti

Pınar Altuğ'un hevesini kursağında bıraktılar açtı ağzını yumdu gözünü "Kalbin nasıl karardı pes!" Eşi Yağmur Atacan'la deprem bölgesine gitmişti

6 Şubat'taki deprem faciası kolları sıvayan isimlerden biri Yağmur Atacan olmuştu. Eşi Pınar Altuğ da sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla çalışmalara destek vermişti. Altuğ bu kez eli Yağmur Atacan'la soluğu deprem bölgelerinden biri olan Hatay'da aldı. Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'ın Hatay'daki depremzede çocuklar için başlattığı kitap kampanyasına destek oldu. Bu anları paylaşan Altuğ'a gelen bir yorum ise büyük tepki çekti. İşte detaylar...

25.03.2023 09:38 - Son Güncelleme: 25.03.2023 09:38
Pınar Altuğ’un hevesini kursağında bıraktılar açtı ağzını yumdu gözünü Kalbin nasıl karardı pes! Eşi Yağmur Atacan’la deprem bölgesine gitmişti

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'ın Hatay'daki depremzede çocuklar için başlattığı kitap kampanyasına destek oldu.

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Pınar Altuğ’un hevesini kursağında bıraktılar açtı ağzını yumdu gözünü Kalbin nasıl karardı pes! Eşi Yağmur Atacan’la deprem bölgesine gitmişti

Ünlü oyuncu, eşi ve dostlarıyla önceki gün toplanan kitapları Hatay'daki çadır kent bölgelerindeki çocuklara dağıttı.

Pınar Altuğ’un hevesini kursağında bıraktılar açtı ağzını yumdu gözünü Kalbin nasıl karardı pes! Eşi Yağmur Atacan’la deprem bölgesine gitmişti

Pınar Altuğ, önceki gün eşi Yağmur Atacan ile Hatay'a gitti. Deprem bölgesini ziyaret eden çift, çocuklara kitap hediye etti.

Pınar Altuğ’un hevesini kursağında bıraktılar açtı ağzını yumdu gözünü Kalbin nasıl karardı pes! Eşi Yağmur Atacan’la deprem bölgesine gitmişti

Altuğ, "Elbirliğiyle kitaplarımızı dağıttık. Teker teker her çocuğumuzla konuşup ihtiyacını, sınıfını öğrendik. Elimizin uzandığı, kitabımız yettiğince çocuklarla buluştuk.

Pınar Altuğ’un hevesini kursağında bıraktılar açtı ağzını yumdu gözünü Kalbin nasıl karardı pes! Eşi Yağmur Atacan’la deprem bölgesine gitmişti

Bu işler tek başına olmuyor, birlikten güç doğuyor. Başta bağışçılarımız, yayınevlerimiz ve desteğini esirgemeyen canım askerimize teşekkürler" dedi.

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