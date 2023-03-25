Pınar Altuğ'un hevesini kursağında bıraktılar açtı ağzını yumdu gözünü "Kalbin nasıl karardı pes!" Eşi Yağmur Atacan'la deprem bölgesine gitmişti
6 Şubat'taki deprem faciası kolları sıvayan isimlerden biri Yağmur Atacan olmuştu. Eşi Pınar Altuğ da sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla çalışmalara destek vermişti. Altuğ bu kez eli Yağmur Atacan'la soluğu deprem bölgelerinden biri olan Hatay'da aldı. Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'ın Hatay'daki depremzede çocuklar için başlattığı kitap kampanyasına destek oldu. Bu anları paylaşan Altuğ'a gelen bir yorum ise büyük tepki çekti. İşte detaylar...
25.03.2023 09:38 - Son Güncelleme: 25.03.2023 09:38
Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'ın Hatay'daki depremzede çocuklar için başlattığı kitap kampanyasına destek oldu.
Pınar Altuğ, önceki gün eşi Yağmur Atacan ile Hatay'a gitti. Deprem bölgesini ziyaret eden çift, çocuklara kitap hediye etti.