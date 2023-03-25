Hande Erçel Hakan Sabancı'yı buldu ücretini arttırdı! Son paylaştığı pozlar beğeni rekoru kıran Hande Erçel'den aşk zammı
Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer aldı. İlişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşayan çift kamera karşısına geçip ilişkilerinin ciddi olduğunu ilan etti ancak anne Arzu Sabancı'nın ise bu ilişkiye mesafeli yaklaştığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde havalimanında el el kameralar karşısına çıkan çift şimdilerde sürekli magazin gündeminde. Son olarak Hande Erçel paylaştığı fotoğraflarla beğeni rekoru kırarken, bir 'aşk zammı' da yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...
25.03.2023 12:10 - Son Güncelleme: 25.03.2023 14:57
Magazin dünyasının en gözde çiftleri arasında yer alan Hakan Sabancı ile Hande Erçel, geçtiğimiz gün Paris'e tatile gitmişlerdi.
"İYİYE İŞARET DEĞİL"
Daha önce hiçbir kız arkadaşıyla görüntü vermeyen Sabancı, Hande Erçel ile el ele görüntü vermişti.