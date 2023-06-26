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Haberler Magazin Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan 'çocuğu yaz okuluna teslim etmişizdir' dedi karısını öpücüklere boğdu! Tatilde liseli aşıklar gibiler

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan 'çocuğu yaz okuluna teslim etmişizdir' dedi karısını öpücüklere boğdu! Tatilde liseli aşıklar gibiler

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan 'çocuğu yaz okuluna teslim etmişizdir' dedi karısını öpücüklere boğdu! Tatile çıkan ünlü çift adeta liseli aşıklar gibiler. 2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, mutlu evliliği ile dosta düşmana meydan okuyan paylaşımlar yapıyor.Eşi ile arasındaki 8 yaş fark nedeni ile sık sık eleştirilen ve boşanma iddialarıyla gündeme gelen Pınar Altuğ geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddialara artık dayanamamış ve "Biz Yağmur'la boşandık ondan burada yok" diyerek tepkisini göstermişti. Su adında bir kızları olan ünlü çift, baş başa çıktılları tatilden yaptıkları paylaşımla aşklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

takvim.com.tr
26.06.2023 12:26 - Son Güncelleme: 26.06.2023 12:42
Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan ’çocuğu yaz okuluna teslim etmişizdir’ dedi karısını öpücüklere boğdu! Tatilde liseli aşıklar gibiler

LİSELİ AŞIKLAR

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan 'çocuğu yaz okuluna teslim etmişizdir' dedi karısını öpücüklere boğdu! Tatile çıkan Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan liseli aşıklar gibiler.

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Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan ’çocuğu yaz okuluna teslim etmişizdir’ dedi karısını öpücüklere boğdu! Tatilde liseli aşıklar gibiler

Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki 8 yaş fark nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalan güzel oyuncu Pınar Altuğ, hayatımıza girdiğinde 17 yaşındaydı.

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan ’çocuğu yaz okuluna teslim etmişizdir’ dedi karısını öpücüklere boğdu! Tatilde liseli aşıklar gibiler

Kariyerine mankenlikle başladı, sonra Türkiye Güzeli seçildi...

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan ’çocuğu yaz okuluna teslim etmişizdir’ dedi karısını öpücüklere boğdu! Tatilde liseli aşıklar gibiler

Hafızalara 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Meltem rolüyle kazındı.

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan ’çocuğu yaz okuluna teslim etmişizdir’ dedi karısını öpücüklere boğdu! Tatilde liseli aşıklar gibiler

Oyuncu Yağmur Atacan'la yaptığı evlilik, aralarındaki yaş farkı yüzünden hep magazin haberlerine konu oldu. Gelen çirkin yorumlara verdiği yanıtlarla dikkat çeken ve olumsuz yorumları artık umursamadığını ifade eden Pınar Altuğ, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

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