46’lık Demet Şener fena aşka geldi! O görüntü takipçilerini harekete geçirdi! İbrahim Kutluay ile 13 yıl aynı yastığa baş koymuştu...
Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005-2018 yılları arasında evli kalan Demet Şener'in Ömer Kutluay ile İrem Kutluay adında iki evladı oldu. 2019'da evlendiği Cenk Küpeli'den 2021'de boşanan Demet Şener, aradığı aşkı Tolga Arman'da buldu. Bodrum tatilleriyle çok konuşulan ünlü çift, şimdi ise Şener'in paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü modelin paylaşımını gören sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafı adeta yorum yağmuruna tuttu. İşte Demet Şener'in o paylaşımı...
26.06.2023 12:51 - Son Güncelleme: 26.06.2023 12:51
1995 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen Demet Şener, eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005-2018 yılları arasında evli kaldı. Ünlü modelin bu evlilikten Ömer Kutluay ile İrem Kutluay adında iki evladı oldu.
Şener, 2019'da nikah masasına oturduğu Cenk Küpeli'den de 2021 yılında boşandı. 2 evlilik yapan ünlü isim, aradığı aşkı Tolga Arman'da buldu.