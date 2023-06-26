46’lık Demet Şener fena aşka geldi! O görüntü takipçilerini harekete geçirdi! İbrahim Kutluay ile 13 yıl aynı yastığa baş koymuştu...

1995 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen Demet Şener, eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005-2018 yılları arasında evli kaldı. Ünlü modelin bu evlilikten Ömer Kutluay ile İrem Kutluay adında iki evladı oldu.