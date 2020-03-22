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Pınar Altuğ'un eşi ve kızı sosyal medyayı salladı! Çocuklar Duymasın'ın yıldızı: Benimkiler iş başında...

Pınar Altuğ'un kızı Su sosyal medyayı salladı! Türkiye'de de ölümcül vakaların görülmesi ile tedbir amaçlı evlerinden çıkmayan vatandaşlar arasında elbette ki ünlüler de var... Pınar Altuğ, koronavirüs günlerini evde geçirirken Instagram'dan paylaşımda bulunmayı da ihmal etmiyor. Evliliği ve yaşantısı ile son zamanların en fazla konuşulan isimleri arasında yer alan Altuğ, çoğu vaktini evde spor yaparak ve kızı Su ile mutfakta geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde gençlik fotoğrafları ile gündeme gelen Altuğ bu kez de kızı ve eşi ile gündemde! Instagram'dan eşi Yağmur Atacan ve kızı Su'nun tadilat yaparken ki hallerini çeken oyuncu, paylaşımıyla çok konuşuldu. Örnek çift olarak gösterilen aile, sosyal medya kullanıcıları tarafından yakın mercekte. Çocuklar Duymasın'daki Meltem karakteri ile milyonların sevgisini kazanan 45 yaşındaki Pınar Altuğ'un kızı Su'yu görenler ise şoke oldu. Kocaman bir kız olan Su ile babası Yağmur Atacan'ın gülümseten halleri...

22.03.2020 20:05 - Son Güncelleme: 22.03.2020 20:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





