Pınar Altuğ'un eşi ve kızı sosyal medyayı salladı! Çocuklar Duymasın'ın yıldızı: Benimkiler iş başında...
Pınar Altuğ'un kızı Su sosyal medyayı salladı! Türkiye'de de ölümcül vakaların görülmesi ile tedbir amaçlı evlerinden çıkmayan vatandaşlar arasında elbette ki ünlüler de var... Pınar Altuğ, koronavirüs günlerini evde geçirirken Instagram'dan paylaşımda bulunmayı da ihmal etmiyor. Evliliği ve yaşantısı ile son zamanların en fazla konuşulan isimleri arasında yer alan Altuğ, çoğu vaktini evde spor yaparak ve kızı Su ile mutfakta geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde gençlik fotoğrafları ile gündeme gelen Altuğ bu kez de kızı ve eşi ile gündemde! Instagram'dan eşi Yağmur Atacan ve kızı Su'nun tadilat yaparken ki hallerini çeken oyuncu, paylaşımıyla çok konuşuldu. Örnek çift olarak gösterilen aile, sosyal medya kullanıcıları tarafından yakın mercekte. Çocuklar Duymasın'daki Meltem karakteri ile milyonların sevgisini kazanan 45 yaşındaki Pınar Altuğ'un kızı Su'yu görenler ise şoke oldu. Kocaman bir kız olan Su ile babası Yağmur Atacan'ın gülümseten halleri...
Koronavirüs nedeniyle evden çıkmayan Atacan ailesinden Yağmur Atacan ve Su Atacan tadilat yaparken, Pınar Altuğ ekmek mayaladığı anların görüntüsünü paylaştı. İşte Pınar Altuğ'un eşi ve kocaman olan kızı Su'nun çok konuşulan halleri...
PINAR ALTUĞ KİMDİR?
Pınar Altuğ Atacan (2 Eylül 1974, İstanbul), Türk oyuncu, sunucu ve eski manken.
Saint Benoît Fransız Lisesi'nde okudu. Lisedeyken mankenlik yapmaya başladı. 1994 yılında Miss Turkey seçilen Altuğ, 1997 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünündeki eğitimini yarıda bıraktı.
2000 yılında Kurt Kapanı adlı dizide rol almaya başladı. Ardından Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Davetsiz Misafir ve İlk Aşkım dizilerinde de rol aldı. 2003 yılında Pınar'ın Mutfağından adlı yemek kitabını çıkarttı. 2004 ile 2006 yılları arasında Türkiye'nin Yıldızları programını sundu. 2010'da ise Çocuklar Duymasın'ın yeni versiyonunda rol almıştır.