Pınar Altuğ'un dekolte itirafları çok konuşulacak cinsten! 46 yaşındaki Pınar Altuğ 'Bacak dekolteme güvenirim'
Eşi Yağmur Atacan ile yaş farkından tutun, makyajsız haline kadar sosyal medyada eleştirilerin odağında olan oyuncu Pınar Altuğ'un bu açıklamaları çok konuşulacak cinste. Mankenliğe lisede başlayan, 20 yaşında da Miss Turkey olarak çoktan Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen 46 yaşındaki Pınar Altuğ çok sayıda dizide rol aldı ve pek çok program sundu. Onu en çok tanıdığımız proje ise Çocuklar Duymasın oldu. Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalarda kendisine yer edinen Pınar Altuğ şimdilerde sosyal medyada daha sık yer alıyor. Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Pınar Altuğ'un bu sözleri çok konuşulacak cinsten.
11.01.2021 13:00
- Son Güncelleme: 11.01.2021 13:42
Oyuncu, sunucu ve eski manken. Pınar Altuğ, mankenliğe lisede başladı, 20 yaşına geldiğindeyse artık "Miss Turkey" olmuştu. Çeşitli dizelerde oynadı, programlar yaptı ama kariyerine damgasına vuran "Çocuklar Duymasın" adlı uzun soluklu sitcom oldu. Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Pınar Altuğ bakın neler söylemiş neler.
'Karadaysam Çeşme, denizdeysem Bodrum.' diye Pınar Altuğ 'Deniz benim için vazgeçilmez. Ama kum olmasın lütfen ya...' diyerek esprili bir yanı verdi. İşte Pınar Altuğ'un çok konuşulacak diğer açıklamaları...
Sofrada hangisi çekilmez? Obur mu geveze mi?
- Oburu tercih ederim. Hatta çok yesin. Ama keyifle yesin ki benim de iştahımı açsın.
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