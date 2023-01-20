Pınar Altuğ'un baba özlemine kayınvalide yorumu gecikmedi! 32 yıl önce hayatını kaybetmişti: "Yakışıklı babanın uzun bacaklı..."
Pınar Altuğ babasını 32 yıl önce kaybetmişti... Nostaljik kareye başta kayınvalide olmak üzere ünlülerden mesaj yağdı. Babasını henüz 16 yaşındayken kaybeden ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ'un özlemi dinmiyor. Altuğ, babasının 32'nci ölüm yıl dönümünde yaptığı duygusal paylaşım ile özlemini dile getirdi. Pınar Altuğ'un Instagram'dan paylaştığı o karenin altına yazdığı "İyi ki senin kızınım, sensiz 32" not takipçilreini duygulandırırken ünlü oyuncu kısa sürede gündem oldu.
20.01.2023 16:15 - Son Güncelleme: 20.01.2023 16:44
"YAKIŞIKLI BABANIN UZUN BACAKLI..."
Pınar Altuğ'un baba özlemine kayınvalide yorumu gecikmedi! 32 yıl önce hayatını kaybetmişti...
Yağmur Atacan'la mutlu bir evliliği Su adında da bir kızı olan Pınar Altuğ Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.
Pınar Altuğ'un paylaşımına başta kayınvalide Nurdan Beykont'tan "Yakışıklı babanın uzun bacaklı kızı" notu olmak üzere birçok ünlü isimden mesaj geldi.