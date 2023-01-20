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Haberler Magazin Pınar Altuğ'un baba özlemine kayınvalide yorumu gecikmedi! 32 yıl önce hayatını kaybetmişti: "Yakışıklı babanın uzun bacaklı..."

Pınar Altuğ'un baba özlemine kayınvalide yorumu gecikmedi! 32 yıl önce hayatını kaybetmişti: "Yakışıklı babanın uzun bacaklı..."

Pınar Altuğ babasını 32 yıl önce kaybetmişti... Nostaljik kareye başta kayınvalide olmak üzere ünlülerden mesaj yağdı. Babasını henüz 16 yaşındayken kaybeden ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ'un özlemi dinmiyor. Altuğ, babasının 32'nci ölüm yıl dönümünde yaptığı duygusal paylaşım ile özlemini dile getirdi. Pınar Altuğ'un Instagram'dan paylaştığı o karenin altına yazdığı "İyi ki senin kızınım, sensiz 32" not takipçilreini duygulandırırken ünlü oyuncu kısa sürede gündem oldu.

20.01.2023 16:15 - Son Güncelleme: 20.01.2023 16:44
Pınar Altuğ’un baba özlemine kayınvalide yorumu gecikmedi! 32 yıl önce hayatını kaybetmişti: Yakışıklı babanın uzun bacaklı...

"YAKIŞIKLI BABANIN UZUN BACAKLI..."

Pınar Altuğ'un baba özlemine kayınvalide yorumu gecikmedi! 32 yıl önce hayatını kaybetmişti...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pınar Altuğ’un baba özlemine kayınvalide yorumu gecikmedi! 32 yıl önce hayatını kaybetmişti: Yakışıklı babanın uzun bacaklı...

Yağmur Atacan'la mutlu bir evliliği Su adında da bir kızı olan Pınar Altuğ Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.

Pınar Altuğ’un baba özlemine kayınvalide yorumu gecikmedi! 32 yıl önce hayatını kaybetmişti: Yakışıklı babanın uzun bacaklı...

Altuğ, 1991 yılında kaybettiği babası Niyazi Üçer Altuğ'u ölüm yıl dönümünde paylaştığı fotoğrafla andı. Babasıyla yer aldığı siyah beyaz kareyi Instagram'da takipçileri ile paylaşan Altuğ, altına şu notu düştü: "BABAM...Çok özlüyorum 20.01.1991-Sensiz 32 Sene.. İyi ki senin kızınım."

Pınar Altuğ’un baba özlemine kayınvalide yorumu gecikmedi! 32 yıl önce hayatını kaybetmişti: Yakışıklı babanın uzun bacaklı...

Pınar Altuğ'un paylaşımına başta kayınvalide Nurdan Beykont'tan "Yakışıklı babanın uzun bacaklı kızı" notu olmak üzere birçok ünlü isimden mesaj geldi.

Pınar Altuğ’un baba özlemine kayınvalide yorumu gecikmedi! 32 yıl önce hayatını kaybetmişti: Yakışıklı babanın uzun bacaklı...

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