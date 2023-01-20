Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros açtı da açtı "Neyi gösteriyor bu?" Elbise tanıtacağım derken dillere düştü yaptığı hareketler...
Kalça dansıyla meşhur olan fenomen gelin adayı şoke etti! Solmaz Çiros elbise tanıtmak için çektiği videoyla dillere düştü. Aldığı kilolarla sık sık adından söz ettiren Solmaz Çiros, Seda Sayan'ın Kuruçeşme konserinde ortaya çıkmıştı. Bir dönem Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın programına gelin adayı olarak çıkan Solmaz Çiros, değişimiyle gündeme geliyor. Aldığı sahnelerde yaptığı danslarla olay yaratan Solmaz Çiros, elbise tanıtımı yaparım derken rezil oldu.
20.01.2023 15:53 - Son Güncelleme: 20.01.2023 15:53
Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros bir dönem oyunculuk yaptı, Seda Sayan'ın klibinde oynadı ve kendi albümünü çıkardı. Artık mekanlarda çıkarak para kazanan Solmaz sosyal medyadan da reklam içerikleri paylaşıyor.
18 yaşında katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros ünlü olduktan sonra kısa bir süre de Aşk-ı Roman dizisinde rol aldı. Solmaz, Seda Sayan'ın klibinde de oynadı ve kendi albümünü de çıkardı.
Çiroz şimdilerde hem bazı mekanlarda sahne alıyor hem de TikTok'ta çektiği kliplerle dikkat çekiyor.