Pınar Altuğ'dan 'sarışın bomba' pozu! Sosyal medyayı salladı yorum ve beğeni yağdı! Eşi Yağmur Atacan'la yatak odası sırlarını ifşa etmişti
Pınar Altuğ'dan 'sarışın bomba' pozu! Ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı, takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı! Eşi Yağmur Atacan'la yatak odası sırlarını bir bir ifşa eden Pınar Altuğ, Instagram paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile gönüllerde taht kuran Pınar Altuğ, sık sık paylaştığı kareler ve takipçilerine verdiği yanıtlarla gndeme geliyor. Her perşembe olduğu gibi bu perşembe de geçmiş yıllardan kareler aylaşmayı ihmal etmeyen Pınar Altuğ'a, "Çok yakışıyordu" , "Yeniden sarışın ol" , "Sarışın bomba" şeklinde yorumlar yapıldı.
21.01.2022 13:56
- Son Güncelleme: 21.01.2022 14:02
PINAR ALTUĞ'DAN 'SARIŞIN BOMBA' POZU!
Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ'un Instagram paylaşımına yorum ve beğeni yağdı! Eşi Yağmur Atacan'la yatak odası sırlarını ifşa etmişti...
Eşi Yağmur Atacan ile sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, Instagram paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor.