Pınar Altuğ'a çifte bayram! Eşi Yağmur Atacan'ın doğum gününde aşk dolu paylaşım! Yıllardır aralarındaki yaş farkı konuşulan çifti...
21 yaşındayken "Miss Turkey" adlı yarışmada birinci olarak adını geniş kitlelere duyuran tescilli güzel Pınar Altuğ, 2008 yılında Yağmur Atacan ile evlendi. Yaş farkı nedeniyle bu evlilik uzun süre konuşulurken ünlü çiftin Su adını verdikleri kızları 2009'da dünyaya geldi. Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem olan Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından epey söz ettiriyor. Eşi Yağmur Atacan'ın doğum gününü kutlayan Altuğ'un paylaşımına binlerce yorum ve beğeni geldi.
19.05.2022 09:31 - Son Güncelleme: 19.05.2022 09:31
"Çocuklar Duymasın" dizisiyle yıldızı parlayan, her hareketiyle ve açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.
Son olarak Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan ile bir kare geldi. Annesini oynadığı dizi setinde tanıştığı ve aşık olduğu Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenen Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından eşinin yeni yaşını kutladı.
Pınar Altuğ, eşiyle verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Bir çocuk annesi güzel oyuncu, paylaşımına; "İyi ki doğmuşsun sevgilim" notunu düştü.