Pınar Altuğ yaş farkıyla ilgili konuştu Yağmur Atacan’la ev yaşantısını anlattı! Yatak odası sırlarını ifşa etmişti bu kez bakın neler söyledi

"Bu sene çok yağışlı bir sene olduğundan karavanla çok gezemedik. Ülkemiz ve dünyamız için kuraklık tehlikesinin önüne geçmek için yağışlar çok önemli ama karavan yaşantısı için eğlenceli değil çünkü yağış olduğunda karavan zevk olmaktan çıkıp doğa ile savaşa dönüşüyor ve doğa ile savaşı hiçbir zaman kazanmak mümkün değil. Arkadaşlarımızı da ikna ettik ve onlar da karavan aldı. Dört karavan ve yakın arkadaş grubu olarak gezmek çok eğlenceli" dedi.