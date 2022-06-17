Pınar Altuğ yaş farkıyla ilgili konuştu Yağmur Atacan'la ev yaşantısını anlattı! Yatak odası sırlarını ifşa etmişti bu kez bakın neler söyledi
Pınar Altuğ yaş farkıyla ilgili konuştu Yağmur Atacan'la ev yaşantısını anlattı! Yağmur Atacan ile arasındaki yaş fark nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalan güzel oyuncu Pınar Altuğ, hayatımıza girdiğinde 17 yaşındaydı. Kariyerine mankenlikle başladı, sonra Türkiye Güzeli seçildi... Hafızalara 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Meltem rolüyle kazındı. 2008 yılında evlenen ve 2009'da da Su adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Pınar Altuğ, evliliği hakkında çok özel açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz aylarda yatak odası sırlarını ifşa etmişti ünlü oyuncu, bu kez bakın neler söyledi.
Pınar Altuğ yaş farkıyla ilgili konuştu Yağmur Atacan'la ev yaşantısını anlattı! Yatak odası sırlarını ifşa etmişti ünlü oyuncu, bu kez bakın neler söyledi...
Mert Vidinli'ye konuk olan Pınar Altuğ, 1994 yılında Miss Turkey yarışmasında birincilik elde etmişti. Ardından fenomen dizi 'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle yıldızı parlayan tescilli güzel, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ailecek doğada vakit geçirmeyi çok sevdiklerini bu yüzden bir karavan aldıklarından belirten Altuğ, "Ailecek doğaya çok aşığız. Halihazırda da İstanbul'da şehir dışında bir köye yakın yaşıyoruz. Mesleğim sebebiyle her gün şehre gidip geliyorum. İşimi yaptığım süre dışında şehirden uzaklaşarak, doğaya kaçmak bana ve aileme çok iyi geliyor. Yazları da denizde yaşıyoruz. Geçen sene pandemiyle birlikte kendimizi daha da doğaya atma isteği oluştu içimizde ve bu heyecanla bir karavan sevdasına tutulduk. Şubat 2021'de bir karavanımız oldu."
"Bu sene çok yağışlı bir sene olduğundan karavanla çok gezemedik. Ülkemiz ve dünyamız için kuraklık tehlikesinin önüne geçmek için yağışlar çok önemli ama karavan yaşantısı için eğlenceli değil çünkü yağış olduğunda karavan zevk olmaktan çıkıp doğa ile savaşa dönüşüyor ve doğa ile savaşı hiçbir zaman kazanmak mümkün değil. Arkadaşlarımızı da ikna ettik ve onlar da karavan aldı. Dört karavan ve yakın arkadaş grubu olarak gezmek çok eğlenceli" dedi.
Eşi ile arasındaki dokuz yaş farkın sürekli magazin gündeminde olmasına rağmen mutlu evliliği hakkında konuşan oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Bu aşk birilerine gösteri olsun ya da birilerine bir şeyi kanıtlama kafasıyla başlamadı. Birbirimizi tanıdık, beraber vakit geçirmekten keyif aldık, o arada birbirimizi sevdik aşık olduk, evlenip bir aile kurma kararı aldık. Buralara kadar geldik."