Sosyal medyayı trollediler! Pınar Altuğ ve Seda Güven'den akılalmaz illüzyon şovu: "Çılgın komşular sizi"
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, yakın dostu ve meslektaşı Seda Güven ile çektiği esprili videoyla sosyal medyayı salladı. Birlikte spor yaparken Güven'in üzerine oturup ilginç bir poza imza atan Altuğ, takipçilerinden gelen yorumlar karşısında "Kırdım belini" diyerek espriyi patlattı. İşte o çılgın anlar ve yapılan yorumlar...
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