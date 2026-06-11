"KIZIN BELİNE BİR ŞEY OLMUYOR MU?" SORUSUNA JET YANIT

Altuğ, videodaki pozisyonuna dikkat eden bir takipçisinin "Çok harika fakat siz çok uzunsunuz ağırsınızdır. Kızın beline bir şey olmuyor mu" şeklindeki sorusuna da kayıtsız kalmadı. Boyu ve kilosu üzerinden yapılan bu yoruma her zamanki esprili tarzıyla yanıt veren Pınar Altuğ, "Kırdım belini" diyerek hem takipçisinin endişesini tiye aldı hem de sosyal medya kullanıcılarını bir kez daha güldürmeyi başardı.