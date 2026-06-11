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Sosyal medyayı trollediler! Pınar Altuğ ve Seda Güven'den akılalmaz illüzyon şovu: "Çılgın komşular sizi"

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, yakın dostu ve meslektaşı Seda Güven ile çektiği esprili videoyla sosyal medyayı salladı. Birlikte spor yaparken Güven'in üzerine oturup ilginç bir poza imza atan Altuğ, takipçilerinden gelen yorumlar karşısında "Kırdım belini" diyerek espriyi patlattı. İşte o çılgın anlar ve yapılan yorumlar...

Giriş Tarihi:
Pınar Altuğ ve Seda Güven’in esprili paylaşımı sosyal medyayı salladı

"Çocuklar Duymasın" dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle Türk televizyon tarihinin unutulmaz isimleri arasına adını yazdıran Pınar Altuğ, sadece oyunculuğuyla değil, aile yaşantısıyla da sık sık gündeme geliyor.

Pınar Altuğ’dan çok konuşulan yeni paylaşım

2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile dünyaevine giren ve 2009 yılında kızları Su'yu kucağına alan oyuncu, mutlu evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Esprili ve illüzyon dolu bir videoyla dijital dünyayı adeta trolledi

Altuğ, bu kez yakın dostu ve meslektaşı Seda Güven ile bir araya geldiği anlardan paylaştığı videoyla magazin gündemini baştan aşağı değiştirdi. Altuğ, Seda Güven ile paylaştığı esprili ve illüzyon dolu bir videoyla dijital dünyayı adeta trolledi.

Önce tek sandılar sonra gerçek ortaya çıktı!

ÖNCE TEK BAŞINA SANDILAR, SONRA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Pınar Altuğ'un takipçilerinin beğenisine sunduğu eğlenceli videonun ilk saniyelerinde, Seda Güven spor matının üzerinde bacaklarını havaya kaldırarak oldukça zor ve akrobatik bir esneklik hareketi yapıyormuş gibi görünüyor. Güven, kameraya gülümserken izleyenler bu esnekliğe hayran kalıyor.

Sürpriz sonlu video!

Ancak videonun ilerleyen saniyelerinde yaşanan ters köşe, izleyenleri şoke etti. Hareketin aslında tek kişilik olmadığı, bacakların Seda Güven'e değil, onun hemen arkasında sırtüstü yatan Pınar Altuğ'a ait olduğu anlaşıldı. Altuğ'un kafasını kaldırıp kameraya gülümsemesiyle ortaya çıkan gerçek takipçilerini gülümsetti.

Sosyal medyada yorum yağmuru

"ÇILGIN KOMŞULAR SİZİ!"

Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına giren bu esprili "göz yanılması" videosuna takipçilerden adeta yorum yağdı. İki oyuncunun bu neşeli ve yaratıcı tiplemesine gelen tepkilerden bazıları şöyleydi:

  • "Beklenen video geldi"
  • "Hahahha çok iyi"
  • "Çok güzel olmuş"
  • "Hahahahh... Çılgın komşular sizi"
  • "Gerçek sandım ya ben"
  • "Çok tatlısınız ikinize de bayılıyorum"
Niye yaşlanmadığı belli oluyor

Ünlü oyuncunun yıllara meydan okuyan enerjisine dikkat çeken bir takipçisi ise, "Niye yaşlanmadığı belli oluyor. Bu kadar eğlenceli olunca seneler size uğramaz, teğet geçer Pınar Hanım" yorumunda bulundu.

Kızın beline bir şey olmuyor mu sorusuna jet yanıt

"KIZIN BELİNE BİR ŞEY OLMUYOR MU?" SORUSUNA JET YANIT

Altuğ, videodaki pozisyonuna dikkat eden bir takipçisinin "Çok harika fakat siz çok uzunsunuz ağırsınızdır. Kızın beline bir şey olmuyor mu" şeklindeki sorusuna da kayıtsız kalmadı. Boyu ve kilosu üzerinden yapılan bu yoruma her zamanki esprili tarzıyla yanıt veren Pınar Altuğ, "Kırdım belini" diyerek hem takipçisinin endişesini tiye aldı hem de sosyal medya kullanıcılarını bir kez daha güldürmeyi başardı.

Akrobasi tadında spor ve eğlence bir arada

AKROBASİ TADINDA SPOR VE EĞLENCE BİR ARADA

Pınar Altuğ'un Instagram hesabından paylaştığı video, iki ünlü ismin spor yaparken ne kadar eğlendiğini gözler önüne serdi. Birbirlerine destek olarak gerçekleştirdikleri bu akrobatik hareket, takipçileri tarafından hem hayranlıkla karşılandı hem de esprili yorumların odağı oldu.

Paylaşılan video hakkında merak edilenler

MERAK EDİLENLER

Pınar Altuğ ve Seda Güven'in videosundaki numara neydi?

Videoda Seda Güven zor bir esneklik hareketini tek başına yapıyormuş gibi bir göz yanılması oluşturulmuş, ancak havaya kalkan bacakların arkada sırtüstü yatan Pınar Altuğ'a ait olduğu sonradan ortaya çıkmıştır.

Takipçileri videoya nasıl tepki verdi?

Birçok takipçi ilk başta hareketi gerçek sandığını itiraf ederken, ikiliye "Çılgın komşular sizi" ve "Çok tatlısınız" şeklinde binlerce övgü dolu yorum geldi.

Pınar Altuğ'un "Kırdım belini" yanıtı neye ithafendi?

Pınar Altuğ'un uzun boylu ve ağır olabileceğini, bu yüzden Seda Güven'in belini incitebileceğini söyleyen bir takipçisine esprili bir karşılık olarak verilmiştir.

*Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

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