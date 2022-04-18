Pınar Altuğ ‘sezon açılışı’ deyip şezlongda güneşlendiği anları paylaştı! Fit halini gören bir daha baktı Petek Dinçöz kayıtsız kalmadı
Pınar Altuğ 'sezon açılışı' deyip şezlongda güneşlendiği anları paylaştı! 1994'de Miss Turkey seçilen Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı ile başrolünü üstlendiği Çocuklar Duymasın dizisiyle hafızalara kazındı. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, bu süreçte yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Altuğ, son olarak tatil pozuyla gündeme geldi. Tatil sezonunu açan ünlü oyuncu, şezlongda verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Fit haliyle tüm dikkatleri üzerine toplayan Altuğ'un paylaşımına şarkıcı Petek Dinçöz de kayıtsız kalmadı. İşte Yağmur Atacan'ın biricik eşi Pınar Altuğ'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
18.04.2022 23:09 - Son Güncelleme: 18.04.2022 23:09