RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Pınar Altuğ ‘sezon açılışı’ deyip şezlongda güneşlendiği anları paylaştı! Fit halini gören bir daha baktı Petek Dinçöz kayıtsız kalmadı

Pınar Altuğ ‘sezon açılışı’ deyip şezlongda güneşlendiği anları paylaştı! Fit halini gören bir daha baktı Petek Dinçöz kayıtsız kalmadı

Pınar Altuğ 'sezon açılışı' deyip şezlongda güneşlendiği anları paylaştı! 1994'de Miss Turkey seçilen Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı ile başrolünü üstlendiği Çocuklar Duymasın dizisiyle hafızalara kazındı. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, bu süreçte yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Altuğ, son olarak tatil pozuyla gündeme geldi. Tatil sezonunu açan ünlü oyuncu, şezlongda verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Fit haliyle tüm dikkatleri üzerine toplayan Altuğ'un paylaşımına şarkıcı Petek Dinçöz de kayıtsız kalmadı. İşte Yağmur Atacan'ın biricik eşi Pınar Altuğ'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

18.04.2022 23:09 - Son Güncelleme: 18.04.2022 23:09
Pınar Altuğ ‘sezon açılışı’ deyip şezlongda güneşlendiği anları paylaştı! Fit halini gören bir daha baktı Petek Dinçöz kayıtsız kalmadı

1994 yılında Miss Turkey seçilen Altuğ, 1997 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümündeki eğitimini yarıda bıraktı ve 1995 yılında televizyon hayatı başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pınar Altuğ ‘sezon açılışı’ deyip şezlongda güneşlendiği anları paylaştı! Fit halini gören bir daha baktı Petek Dinçöz kayıtsız kalmadı

Bir süre sunuculuk ve mankenlik yapan Altuğ, Omuz Omuza, Davetsiz Misafir ve İlk Aşkım dizilerinde rol aldı ancak kariyerindeki asıl sıçrayışı Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Meltem karakteriyle yaşadı.

Pınar Altuğ ‘sezon açılışı’ deyip şezlongda güneşlendiği anları paylaştı! Fit halini gören bir daha baktı Petek Dinçöz kayıtsız kalmadı

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Altuğ, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile evlendi ve 27 Ocak 2009 tarihinde kızı Su'yu kucağına aldı.

Pınar Altuğ ‘sezon açılışı’ deyip şezlongda güneşlendiği anları paylaştı! Fit halini gören bir daha baktı Petek Dinçöz kayıtsız kalmadı

Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren Altuğ, ailesiyle yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Pınar Altuğ ‘sezon açılışı’ deyip şezlongda güneşlendiği anları paylaştı! Fit halini gören bir daha baktı Petek Dinçöz kayıtsız kalmadı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, bu kez bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi. Tatil sezonunu açan Altuğ, şezlongda verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

SON DAKİKA