Vav TV İzle
Haberler Magazin Pınar Altuğ sere serpe uzanıp güneşlendi ortalığı yıktı geçti! 47 yaşındaki oyuncu cesaretini konuşturdu gören dönüp bir daha baktı

Pınar Altuğ sere serpe uzanıp güneşlendi ortalığı yıktı geçti! 47 yaşındaki oyuncu cesaretini konuşturdu gören dönüp bir daha baktı

Pınar Altuğ sere serpe uzanıp güneşlendi ortalığı yıktı geçti! Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren Altuğ, güneşlenirken verdiği bir pozu Instagram sayfasında "Yaz geri geldi" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. En doğal haliyle objektif karşısına geçen oyuncu, kendine hayran bıraktı. Takipçileri 47 yaşındaki oyuncu için "Yıllara meydan okuyor" yorumunda bulundu. İşte Pınar Altuğ'un o pozu...

23.10.2021 18:23 - Son Güncelleme: 23.10.2021 18:23
Pınar Altuğ sere serpe uzanıp güneşlendi ortalığı yıktı geçti! 47 yaşındaki oyuncu cesaretini konuşturdu gören dönüp bir daha baktı

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile dünyaevine girmiş ve bu evlilikten Su adından bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pınar Altuğ sere serpe uzanıp güneşlendi ortalığı yıktı geçti! 47 yaşındaki oyuncu cesaretini konuşturdu gören dönüp bir daha baktı

Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren Altuğ, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Pınar Altuğ sere serpe uzanıp güneşlendi ortalığı yıktı geçti! 47 yaşındaki oyuncu cesaretini konuşturdu gören dönüp bir daha baktı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Pınar Altuğ, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Pınar Altuğ sere serpe uzanıp güneşlendi ortalığı yıktı geçti! 47 yaşındaki oyuncu cesaretini konuşturdu gören dönüp bir daha baktı

Altuğ, güneşlenirken verdiği bir pozu Instagram sayfasında "Yaz geri geldi" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Pınar Altuğ sere serpe uzanıp güneşlendi ortalığı yıktı geçti! 47 yaşındaki oyuncu cesaretini konuşturdu gören dönüp bir daha baktı

En doğal haliyle objektif karşısına geçen oyuncu, cesaretini konuşturarak makyajsız halini Photoshop'suz yayınladı.

SON DAKİKA