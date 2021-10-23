Pınar Altuğ sere serpe uzanıp güneşlendi ortalığı yıktı geçti! 47 yaşındaki oyuncu cesaretini konuşturdu gören dönüp bir daha baktı

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile dünyaevine girmiş ve bu evlilikten Su adından bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.