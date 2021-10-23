Pınar Altuğ sere serpe uzanıp güneşlendi ortalığı yıktı geçti! 47 yaşındaki oyuncu cesaretini konuşturdu gören dönüp bir daha baktı
Pınar Altuğ sere serpe uzanıp güneşlendi ortalığı yıktı geçti! Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren Altuğ, güneşlenirken verdiği bir pozu Instagram sayfasında "Yaz geri geldi" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. En doğal haliyle objektif karşısına geçen oyuncu, kendine hayran bıraktı. Takipçileri 47 yaşındaki oyuncu için "Yıllara meydan okuyor" yorumunda bulundu. İşte Pınar Altuğ'un o pozu...
23.10.2021 18:23
- Son Güncelleme: 23.10.2021 18:23
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile dünyaevine girmiş ve bu evlilikten Su adından bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.
Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren Altuğ, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Pınar Altuğ, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
En doğal haliyle objektif karşısına geçen oyuncu, cesaretini konuşturarak makyajsız halini Photoshop'suz yayınladı.