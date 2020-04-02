Haberler Galeri Magazin Pınar Altuğ mini mavi eteği ile gündemde! 'Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i yaşlanmış ama fizik hala yerinde'

Pınar Altuğ mini mavi eteği ile gündemde! 'Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i yaşlanmış ama fizik hala yerinde'

Pınar Altuğ karantina günlerinde eridi!45 yaşındaki Altuğ, koronavirüs nedeni ile eşi Yağmur ve kızı Su Atacan ile birlikte evde olmanın keyfini çıkarıyor. Mutfaktan çıkmayan Pınar Altuğ, spor yapmayı ve ailesi ile birlikte aktivitelere katılmayı da ihmal etmiyor. Kızı Su Atacan ile mutfak çekimleri yapan Pınar Altuğ, Instagram'dan yaptığı son paylaşımla gündemde! Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ve partneri Tamer Karadağlı ile arasındaki uyumla dikkat çeken Pınar Altuğ, mini mavi eteği ile hem Otizm Farkındalık Günü için farkındalık yarattığından hem de yaşına rağmen hala fit görünen vücudundan dolayı övgü aldı. Olduğundan daha zayıf görünen hali takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Öyle ki bazı takipçileri Altuğ'a, 'Yaptıklarından yemiyorsun herhalde','Karantina günlerinde nasıl zayıfladın bize de anlatır mısın?' gibi yorumlarda bulundu.

02.04.2020 18:06 - Son Güncelleme: 02.04.2020 18:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





