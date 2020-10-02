Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan gençlik fotoğrafıyla hayran bıraktı! 35 yaşındaki Yasemin Özilhan...

14 yıl önce Doktorlar dizisiyle ünlenen Yasemin Özilhan hayranları için arşivini açtı. 35 yaşındaki sevilen oyuncu 16 yaşındayken çekilen bir karesini paylaştı. Güzel oyuncu, "Haberim yokmuş gibi" notunu düştü. Yasemin Özilhan'ın dalgalı saçları ve henüz tam oturmayan yüz hatları takipçilerinin dikkatini çekti. İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...