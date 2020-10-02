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Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan gençlik fotoğrafıyla hayran bıraktı! 35 yaşındaki Yasemin Özilhan...

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Ergene Özilhan gençlik fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. İki çocuk annesi Özikhan, yıllar içerisindeki değişimini hayranlarına ilk kez gösterdi. Doktorlar'ın Ela'sı gençliğinde de en az şimdiki kadar güzelmiş...

02.10.2020 14:27 - Son Güncelleme: 02.10.2020 14:43
Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan gençlik fotoğrafıyla hayran bıraktı! 35 yaşındaki Yasemin Özilhan...

16 Temmuz 2011 tarihinde oyuncu Yasemin Ergene iş insanı İzzet Özilhan'la dünya evine girdi. Çiftin 2012 yılında Emine ve 2013 yılında Ela adını verdikleri iki kızları doğdu. Evlendikten sonra dizi ve film setlerinden uzaklaşan Yasemin Özilhan kızlarıyla zaman geçirmeyi tercih etti. Kızlarının büyümesinden sonra dizi setlerine dönmek için hazırlanan Yasemin Özilhan, gençlik fotoğrafını paylaştı.

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Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan gençlik fotoğrafıyla hayran bıraktı! 35 yaşındaki Yasemin Özilhan...

14 yıl önce Doktorlar dizisiyle ünlenen Yasemin Özilhan hayranları için arşivini açtı. 35 yaşındaki sevilen oyuncu 16 yaşındayken çekilen bir karesini paylaştı. Güzel oyuncu, "Haberim yokmuş gibi" notunu düştü. Yasemin Özilhan'ın dalgalı saçları ve henüz tam oturmayan yüz hatları takipçilerinin dikkatini çekti. İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan gençlik fotoğrafıyla hayran bıraktı! 35 yaşındaki Yasemin Özilhan...

Çağla Şıkel

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan gençlik fotoğrafıyla hayran bıraktı! 35 yaşındaki Yasemin Özilhan...
Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan gençlik fotoğrafıyla hayran bıraktı! 35 yaşındaki Yasemin Özilhan...

Ebru Şallı

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