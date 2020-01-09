Pınar Altuğ güzellik yarışmasına katılmadan iki yıl önce... Pınar'ın paylaşımına ünlü isimden şok yorum!
1994 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve böylece şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Pınar Altuğ Atacan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini yarışmanın iki yıl öncesine götürdü. Başarılı oyuncu Pınar Altuğ gençlik yıllarına ait fotoğrafı, "1992 Annemin evindeki odam" notuyla paylaştı. Pınar Altuğ'un paylaşımına ünlü isim Cenk Eren'den gelen yorum herkesi şoke etti. İşte Pınar Altuğ'un Miss Turkey yarışmasından 2 yıl önce çekildiği o fotoğraf...
Pınar Altuğ Miss Turkey yarışmasında birinci olmadan iki sene önceydi... Instagram hesabından 1992 yılına ait fotoğrafını paylaşan 45 yaşındaki Pınar Atuğ'a Cenk Eren'den yorum geldi. Pınar Altuğ'un gençlik yıllarına ait fotoğrafı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alırken, ünlü oyuncu doğal güzelliği ile dikkat çekti.
Pınar Yağmur Atacan, 2 Eylül 1974'te İstanbul'da dünyaya geldi. Saint Benoît Fransız Lisesi'nde okudu. Lisedeyken mankenlik yapmaya başladı. 1994 yılında Miss Turkey seçilen Altuğ, 1997 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünündeki eğitimini yarıda bıraktı.
1995 yılında televizyon hayatı başladı. 1995-1998 yılları arasında çeşitli magazin programlarında sunuculuk yaptı. 1999'da Pınar'ın Yemek Zevki adlı programı yapmaya başladı ve hemen ardından da mankenliğe veda etti.
2000 yılında Kurt Kapanı adlı dizide rol almaya başladı. Ardından Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Davetsiz Misafir ve İlk Aşkım dizilerinde de rol aldı. 2003 yılında Pınar'ın Mutfağından adlı yemek kitabını çıkarttı. 2004 ile 2006 yılları arasında Türkiye'nin Yıldızları programını sundu. 2010'da ise Çocuklar Duymasın'ın yeni versiyonunda rol almıştır.