Pınar Altuğ güneşlenirken eşi Yağmur Atacan muzırlık yapmadan durmadı! Ekim ayında denize giren Pınar Altuğ'u görenler: "Üşümedin mi?"
Pınar Altuğ güneşlenirken eşi Yağmur Atacan muzırlık yapmadan durmadı! Ekim ayında denize giren Pınar Altuğ'u görenler, "Üşümedin mi?" yorumları yaptı. Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'ın da Instagram hesabı açmasıyla gündemde yerini hemen hemen her gün korumaya başladı. Birbirlerine sosyal medya üzerinden göndermelerde bulunan evli çift son sıcak havaların tadını çıkarmak için Göcek'e gitti. Önce güneşlenen ardından da denize giren Pınar Altuğ sosyal medyada gündem oldu.
23.10.2022 12:50 - Son Güncelleme: 23.10.2022 12:50
Pınar Altuğ güneşlenirken eşi Yağmur Atacan muzırlık yapmadan durmadı! Ekim ayında dnize giren Pınar Altuğ'u görenler, "Üşümedin mi?" , "Hava sıcak sanırım oralarda" yorumları yaptı.
Su adında bir kızları olan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
Yağmur Atacan'ın "Geziyoruz" paylaşımına, "Biz de güneşleniyoruz" şeklinde yanıt veren Pınar Altuğ ardından kendini serin sulara bıraktı.