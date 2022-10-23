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Haberler Magazin Pınar Altuğ güneşlenirken eşi Yağmur Atacan muzırlık yapmadan durmadı! Ekim ayında denize giren Pınar Altuğ'u görenler: "Üşümedin mi?"

Pınar Altuğ güneşlenirken eşi Yağmur Atacan muzırlık yapmadan durmadı! Ekim ayında denize giren Pınar Altuğ'u görenler: "Üşümedin mi?"

Pınar Altuğ güneşlenirken eşi Yağmur Atacan muzırlık yapmadan durmadı! Ekim ayında denize giren Pınar Altuğ'u görenler, "Üşümedin mi?" yorumları yaptı. Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'ın da Instagram hesabı açmasıyla gündemde yerini hemen hemen her gün korumaya başladı. Birbirlerine sosyal medya üzerinden göndermelerde bulunan evli çift son sıcak havaların tadını çıkarmak için Göcek'e gitti. Önce güneşlenen ardından da denize giren Pınar Altuğ sosyal medyada gündem oldu.

23.10.2022 12:50 - Son Güncelleme: 23.10.2022 12:50
Pınar Altuğ güneşlenirken eşi Yağmur Atacan muzırlık yapmadan durmadı! Ekim’de denize giren Pınar Altuğ’u görenler: Üşümedin mi?

Pınar Altuğ güneşlenirken eşi Yağmur Atacan muzırlık yapmadan durmadı! Ekim ayında dnize giren Pınar Altuğ'u görenler, "Üşümedin mi?" , "Hava sıcak sanırım oralarda" yorumları yaptı.

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Pınar Altuğ güneşlenirken eşi Yağmur Atacan muzırlık yapmadan durmadı! Ekim’de denize giren Pınar Altuğ’u görenler: Üşümedin mi?

Su adında bir kızları olan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Pınar Altuğ güneşlenirken eşi Yağmur Atacan muzırlık yapmadan durmadı! Ekim’de denize giren Pınar Altuğ’u görenler: Üşümedin mi?

Son olarak son sıcak havaların tadını çıkarmak için Göcek'e kaçan ünlü çift, sosyal medyadan birbirklerine göndermede bulundu.

Pınar Altuğ güneşlenirken eşi Yağmur Atacan muzırlık yapmadan durmadı! Ekim’de denize giren Pınar Altuğ’u görenler: Üşümedin mi?

Yağmur Atacan'ın "Geziyoruz" paylaşımına, "Biz de güneşleniyoruz" şeklinde yanıt veren Pınar Altuğ ardından kendini serin sulara bıraktı.

Pınar Altuğ güneşlenirken eşi Yağmur Atacan muzırlık yapmadan durmadı! Ekim’de denize giren Pınar Altuğ’u görenler: Üşümedin mi?

Çiftin eğlenceli paylaşımları dikkat çekerken Pınar Altuğ'un denize girmesi gündem oldu.

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