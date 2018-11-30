Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri olan Aslı Enver, Murat Boz ile olan çalkantılı ilişkisi ile gündemde düşmüyor. Bir küs bir barışık çift geçtiğimiz günlerde yeniden barışmıştı.

ÖRNEK ÖZEL HAYAT

Aslı Enver, özel hayatını saklı tutmayı tercih edenlerden. Ailesi ile fazla paylaşım yapmayan Aslı Enver'in, ailesine çok düşkün olduğu bilinen bir gerçek.