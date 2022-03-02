Pınar Altuğ açtı ağzını yumdu gözünü 'Adam değil onlar nefes almasınlar' Yapılan yorumlar sonrası sinirlerine hakim olamadı
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar ve eşi Yağmur Atacan sosyal medya gündeminde. Evliliğinde 14 yılı deviren başarılı oyuncu geçtiğimiz aylarda mutlu evliliğin formülünü vermiş, mutluluk sırlarını ifşa etmişti. Yaptığı her paylaşım ve açıklamayla olay yaratan Pınar Altuğ bu kez de Rusya ile Ukrayna arasında yaşananlarla ilgili yaptığı yorumla olay yarattı.
02.03.2022 09:35 - Son Güncelleme: 02.03.2022 09:35
Oyuncu Pınar Altuğ isyan etti. Rusya'nın geçtiğimiz perşembe günü sabah saatlerinde Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar sonrası bazı kişiler tarafından Ukraynalı kadınlara yönelik çirkin paylaşımlar yapıldı. Pınar Altuğ, o kişilerle ilgili ağır konuştu.