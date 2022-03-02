Pınar Altuğ açtı ağzını yumdu gözünü ’Adam değil onlar nefes almasınlar’ Yapılan yorumlar sonrası sinirlerine hakim olamadı

"BİR İNSANIN AKLINA BU NASIL GELEBİLİR?"

Ünlü oyuncu, "Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim" yorumlarına, "Evladını korumaya çalışan, savaştan kaçan bir kadın için böyle bir cümle sarf edilmesi çok ağır. Bunları söyleyenler nefes almasın!