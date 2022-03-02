Vav TV İzle
Haberler Magazin Pınar Altuğ açtı ağzını yumdu gözünü 'Adam değil onlar nefes almasınlar' Yapılan yorumlar sonrası sinirlerine hakim olamadı

Pınar Altuğ açtı ağzını yumdu gözünü 'Adam değil onlar nefes almasınlar' Yapılan yorumlar sonrası sinirlerine hakim olamadı

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar ve eşi Yağmur Atacan sosyal medya gündeminde. Evliliğinde 14 yılı deviren başarılı oyuncu geçtiğimiz aylarda mutlu evliliğin formülünü vermiş, mutluluk sırlarını ifşa etmişti. Yaptığı her paylaşım ve açıklamayla olay yaratan Pınar Altuğ bu kez de Rusya ile Ukrayna arasında yaşananlarla ilgili yaptığı yorumla olay yarattı.

02.03.2022 09:35 - Son Güncelleme: 02.03.2022 09:35
Pınar Altuğ açtı ağzını yumdu gözünü ’Adam değil onlar nefes almasınlar’ Yapılan yorumlar sonrası sinirlerine hakim olamadı

Oyuncu Pınar Altuğ isyan etti. Rusya'nın geçtiğimiz perşembe günü sabah saatlerinde Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar sonrası bazı kişiler tarafından Ukraynalı kadınlara yönelik çirkin paylaşımlar yapıldı. Pınar Altuğ, o kişilerle ilgili ağır konuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pınar Altuğ açtı ağzını yumdu gözünü ’Adam değil onlar nefes almasınlar’ Yapılan yorumlar sonrası sinirlerine hakim olamadı

24 Şubat'tan itibaren karadan ve havadan Ukrayna'yı hedef alan Rusya'ya tepki yağıyor.

Pınar Altuğ açtı ağzını yumdu gözünü ’Adam değil onlar nefes almasınlar’ Yapılan yorumlar sonrası sinirlerine hakim olamadı

Pınar Altuğ da sosyal medyada Ukraynalı kadınlar hakkında yapılan çirkin esprilere isyan etti.

Pınar Altuğ açtı ağzını yumdu gözünü ’Adam değil onlar nefes almasınlar’ Yapılan yorumlar sonrası sinirlerine hakim olamadı

"BİR İNSANIN AKLINA BU NASIL GELEBİLİR?"
Ünlü oyuncu, "Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim" yorumlarına, "Evladını korumaya çalışan, savaştan kaçan bir kadın için böyle bir cümle sarf edilmesi çok ağır. Bunları söyleyenler nefes almasın!

Pınar Altuğ açtı ağzını yumdu gözünü ’Adam değil onlar nefes almasınlar’ Yapılan yorumlar sonrası sinirlerine hakim olamadı

Bir insanın aklına, savaş ortamında böyle bir şey nasıl gelebilir? Ben onlara 'Adam değil' diyorum. Adam, erkek merttir" dedi.

SON DAKİKA