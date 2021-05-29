Photoshop gazisi Asena dillere düştükten sonra uyandı kendi kendini ti'ye aldı! Bakın bu kez de ne yaptı

Ünlü oryantal Asena geçtiğimiz günlerdeki photoshop faciasıyla dillere düşmüştü. 2017 yılında Hasan Dere ile evlendikten sonra hayatını Almanya'da sürdüren Asena, yakın arkadaşı ile birlikte çekilen bu fotoğrafını Instagram'dan yayınladı. 44 yaşındaki Asena, fotoğrafıyla oynadı, aynı filtreyi aynadaki yansımasına uygulamayı unuttu. Bu detay takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Gerçeği fark eden kullanıcılar, Asena'nın gönderisini yorum yağmuruna tuttu. Çıkan haberlerin ardından yeni bir paylaşım yapan Asena, yayınladığı videoda kendini ti'ye aldı.

29.05.2021 11:28 - Son Güncelleme: 29.05.2021 11:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





