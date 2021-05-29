Photoshop gazisi Asena dillere düştükten sonra uyandı kendi kendini ti'ye aldı! Bakın bu kez de ne yaptı
Ünlü oryantal Asena geçtiğimiz günlerdeki photoshop faciasıyla dillere düşmüştü. 2017 yılında Hasan Dere ile evlendikten sonra hayatını Almanya'da sürdüren Asena, yakın arkadaşı ile birlikte çekilen bu fotoğrafını Instagram'dan yayınladı. 44 yaşındaki Asena, fotoğrafıyla oynadı, aynı filtreyi aynadaki yansımasına uygulamayı unuttu. Bu detay takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Gerçeği fark eden kullanıcılar, Asena'nın gönderisini yorum yağmuruna tuttu. Çıkan haberlerin ardından yeni bir paylaşım yapan Asena, yayınladığı videoda kendini ti'ye aldı.
29.05.2021 11:28
- Son Güncelleme: 29.05.2021 11:35
Oryantal Asena'nın sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafına photoshop yapan Asena, aynı filtreyi aynadaki yansımasına uygulamayı unutunca takipçileri tarafından alay konusu olmuştu
Dört yıl önce Hasan Dere ile evlendikten sonra hayatını Almanya'da sürdüren Asena, yakın arkadaşı ile birlikte çekilen fotoğrafını Instagram'dan yayınladı.
SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Fotoğrafına photoshop yapan 44 yaşındaki Asena, aynı filtreyi aynadaki yansımasına uygulamayı unuttu. Bu detay takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Gerçeği fark eden kullanıcılar, Asena'nın gönderisini yorum yağmuruna tuttu.
Asena'ya "Arada dağlar kadar fark var", "Aynadaki resmen başka birisi", "Ablacığım son fotoğraftaki aynaya yansıyan yüzün...", "Sihirli ayna" gibi yorumlar yapıldı.
"SİZ GÜLÜN, BEN TEBESSÜME DÖNDÜRÜRÜM"
Tüm bu yaşananlardan sonra sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan 44 yaşındaki Asena, bir video yayınlandı.