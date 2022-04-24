Petek Dinçöz’ün boşandığı eşi Serkan Kodaloğlu ile Iman Casablanca fena yakalandı! Kaçış planı tutmayınca önce paniklediler sonra...

Petek Dinçöz'le 8 yıllık evliliği geçtiğimiz günlerde son bulan Serkan Kodaloğlu'nun eski eşini çabuk unuttuğu iddia edildi. Boşanmanın ardından "Petek ile günün birinde ayrılacağım hiç aklıma gelmezdi" diyen Kodaloğlu, önceki akşam Faslı model ve oyuncu Iman Casablanca ile objektife yakalandı.