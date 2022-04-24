Petek Dinçöz'ün boşandığı eşi Serkan Kodaloğlu ile Iman Casablanca fena yakalandı! Kaçış planı tutmayınca önce paniklediler sonra...
Petek Dinçöz'ün boşandığı eşi Serkan Kodaloğlu ile Iman Casablanca fena yakalandı! Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'ın ardından bir bomba daha patladı magazin dünyasında. Geçtiğimiz hafta şaşırtan bir iddia ortaya atıldı ve Petek Dinçöz'ün Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Katıldığı bir magazin programında konuyla ilgili ilk kez konuşan Petek'in eski eşi Kodaloğlu açıklaması ile dikkat çekmişti. Bu kez de Serkan Kodaloğlu'nun adı ünlü model ve oyuncu Iman Casablanca ile aşk iddiasına karıştı. Görüntüler ise gündeme bomba gibi düştü.
24.04.2022 09:56 - Son Güncelleme: 24.04.2022 09:56
KAÇIŞ PLANI TUTMADI!
Petek Dinçöz'ün boşandığı eşi Serkan Kodaloğlu ile Iman Casablanca fena yakalandı!
Petek Dinçöz'le 8 yıllık evliliği geçtiğimiz günlerde son bulan Serkan Kodaloğlu'nun eski eşini çabuk unuttuğu iddia edildi. Boşanmanın ardından "Petek ile günün birinde ayrılacağım hiç aklıma gelmezdi" diyen Kodaloğlu, önceki akşam Faslı model ve oyuncu Iman Casablanca ile objektife yakalandı.
OTOPARKTAN KAÇIŞ
Gece sonunda mekanı birlikte terk eden Serkan Kodaloğlu ve Iman Casablanca, flaşların patlamasıyla panik yaşadı. Çift hemen mekâna geri döndü ve görevlilerden yardım istedi.