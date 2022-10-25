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Haberler Magazin Petek Dinçöz'den bomba bebek açıklaması! 25 yıl sonra 3 evladı olan büyük aşkı Nida Büyükbayrakdar'a kavuşmuştu: "Hemen..."

Petek Dinçöz'den bomba bebek açıklaması! 25 yıl sonra 3 evladı olan büyük aşkı Nida Büyükbayrakdar'a kavuşmuştu: "Hemen..."

Petek Dinçöz'den bomba bebek açıklaması! 25 yıl sonra 3 evladı olan büyük aşkı Nida Büyükbayrakdar'a kavuşmuştu. Bir dönemin çok konuşulan ismi olan Petek Dinçöz, eşi Nida Büyükbayraktar'ın 4'üncü kez baba olma hayali kurduğunu belirtti. Basın mensuplarının bebek sorusuna, "Göbeğimi çekebilirsiniz." esprisi yapan Dinçöz, iddiaları yalanlamıştı. İşte detaylar...

25.10.2022 09:16 - Son Güncelleme: 25.10.2022 09:23
Petek Dinçöz’den bomba bebek açıklaması! 25 yıl sonra 3 evladı olan büyük aşkı Nida Büyükbayrakdar’a kavuşmuştu: Hemen...

"HEMEN İSTİYOR"

Petek Dinçöz'den bomba bebek açıklaması! 25 yıl sonra 3 evladı olan büyük aşkı Nida Büyükbayrakdar'a kavuşmuştu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Petek Dinçöz’den bomba bebek açıklaması! 25 yıl sonra 3 evladı olan büyük aşkı Nida Büyükbayrakdar’a kavuşmuştu: Hemen...

"SEVEN SEVDİĞİNE KAVUŞSUN"

Petek Dinçöz ile eşi Nida Büyükbayrakdar'dan aşk kokan paylaşım! 25 yıl sonra kavuşan çift sosyal medyayı salladı.

Petek Dinçöz’den bomba bebek açıklaması! 25 yıl sonra 3 evladı olan büyük aşkı Nida Büyükbayrakdar’a kavuşmuştu: Hemen...

Jet hızıyla nikah masasına oturan Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar çifti gündemden düşmüyor. Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, nisan ayında oğlu Aslan'ın babası 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu'ndan boşanmıştı.

Petek Dinçöz’den bomba bebek açıklaması! 25 yıl sonra 3 evladı olan büyük aşkı Nida Büyükbayrakdar’a kavuşmuştu: Hemen...

25 YILLIK AŞKI ÇIKTI

Dinçöz 3,5 aylık yalnızlığın ardından geçtiğimiz hafta nişanlandığını duyurduğu unutmadığı sevgilisi işletmeci Nida Büyükbayrakdar ile evlendi.

Petek Dinçöz’den bomba bebek açıklaması! 25 yıl sonra 3 evladı olan büyük aşkı Nida Büyükbayrakdar’a kavuşmuştu: Hemen...

Çift, Beşiktaş'taki bir otelde Nikah masasına oturdu. Törende, Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayrakdar'ı aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı.

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