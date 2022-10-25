Petek Dinçöz'den bomba bebek açıklaması! 25 yıl sonra 3 evladı olan büyük aşkı Nida Büyükbayrakdar'a kavuşmuştu: "Hemen..."
Petek Dinçöz'den bomba bebek açıklaması! 25 yıl sonra 3 evladı olan büyük aşkı Nida Büyükbayrakdar'a kavuşmuştu. Bir dönemin çok konuşulan ismi olan Petek Dinçöz, eşi Nida Büyükbayraktar'ın 4'üncü kez baba olma hayali kurduğunu belirtti. Basın mensuplarının bebek sorusuna, "Göbeğimi çekebilirsiniz." esprisi yapan Dinçöz, iddiaları yalanlamıştı. İşte detaylar...
25.10.2022 09:16 - Son Güncelleme: 25.10.2022 09:23
"HEMEN İSTİYOR"
Petek Dinçöz'den bomba bebek açıklaması! 25 yıl sonra 3 evladı olan büyük aşkı Nida Büyükbayrakdar'a kavuşmuştu...
"SEVEN SEVDİĞİNE KAVUŞSUN"
Petek Dinçöz ile eşi Nida Büyükbayrakdar'dan aşk kokan paylaşım! 25 yıl sonra kavuşan çift sosyal medyayı salladı.
Jet hızıyla nikah masasına oturan Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar çifti gündemden düşmüyor. Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, nisan ayında oğlu Aslan'ın babası 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu'ndan boşanmıştı.
25 YILLIK AŞKI ÇIKTI
Dinçöz 3,5 aylık yalnızlığın ardından geçtiğimiz hafta nişanlandığını duyurduğu unutmadığı sevgilisi işletmeci Nida Büyükbayrakdar ile evlendi.