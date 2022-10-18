Petek Dinçöz önünü açınca olanlar oldu! Görenler şaşkına döndü sosyal medyada yorumlar havada uçuştu: "Olay kadın"
Petek Dinçöz önünü açınca olanlar oldu! Görenler şaşkına döndü sosyal medyada yorumlar havada uçuştu. Boşandıktan sonra ani bir kararla Miami'ye giden Petek Dinçöz burada çok kalamadı ve ev aldığı halde şehre dönerek yine ani bir kararla evlendi. Sahnelere dönüş yapan Petek Dinçöz Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Petek Dinçöz sütyen-ceket kombiniyle olay oldu.
18.10.2022 10:24 - Son Güncelleme: 18.10.2022 10:24
"OLAY KADIN"
Petek Dinçöz önünü açınca olanlar oldu! Görenler şaşkına döndü sosyal medyada yorumlar havada uçuştu.
Boşandıktan sonra İstanbul'daki her şeyini satıp Miami'de manzaralı bir ev alan ve Rıza Sarraf ile adı anılan Petek Dinçöz boşandıktan kısa süsre sonra ani bir kararla evlendi.
Evlenip sahnelere dönen ve Miami'de de yapamayan Dinçöz sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden dikkat çekmeye başladı.
Çocukluk aşkı olan Nida Büyükbayrakdar ile evlenen Petek Dinçöz son olarak siyah ceket içine yalnızca sütyen giyip poz verdi.
Petek Dinçöz'ün bu karesis osyal medyayı ikiye böldü. Kimileri, "Ne yapacağını şaşırdı" derken kimileri ise, "Olay kadın" , "Ne giyse yakışıyor" yorumları yaptı.