Perihan Savaş'tan kızı Melek Zübeyde Akkaş'a duygusal sözler! İşte İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızı...

Perihan Savaş, İbrahim Tatlıses'ten dünyaya getirdiği ve gözlerden uzak büyüttüğü kızı Melek Zübeyde Akkaş'ın doğum gününü, "Hayatıma güneş gibi doğdun benim güzel kızım iyi kiiii ...Benim yüzümü güldürdün Allah'da seni çocuklarından güldürsün canımın içi seni çok seviyorum sağlıklı musmutlu yaşların olsun" mesajıyla kutladı. İşte 37 yaşına giren ve 3 çocuk annesi olan Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızı Melek ile ünlülerin çocukları...