Perihan Savaş'tan kızı Melek Zübeyde Akkaş'a duygusal sözler! İşte İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızı...
İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüyen kızları Melek Zübeyde Akkaş yeni yaşını kutluyor. 2008 yılında evlendiği Volkan Akkaş'tan Kemal Ali, Efe ve Zeynep Bal adında 3 çocuğu bulunan Melek Zübeyde Akkaş'ın doğum gününde annesi Perihan Savaş, yayınladığı duygusal mesajla dikkat çekti. İşte İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızları Melek Zübeyde Akkaş...
Perihan Savaş, İbrahim Tatlıses'ten dünyaya getirdiği ve gözlerden uzak büyüttüğü kızı Melek Zübeyde Akkaş'ın doğum gününü, "Hayatıma güneş gibi doğdun benim güzel kızım iyi kiiii ...Benim yüzümü güldürdün Allah'da seni çocuklarından güldürsün canımın içi seni çok seviyorum sağlıklı musmutlu yaşların olsun" mesajıyla kutladı. İşte 37 yaşına giren ve 3 çocuk annesi olan Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızı Melek ile ünlülerin çocukları...