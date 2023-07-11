Perihan Savaş "Hiçbir zaman estetik yaptırmadım" dedi hastalığını açıkladı "Böyle bir lüksüm yok" 66 yaşındaki usta oyuncu...
Gerçek adı Şerife Perihan olan Perihan Savaş, önceki katıldığı bir organizasyonda samimi açıklamalarda bulundu... 66 yaşındaki usta oyuncu Perihan Savaş, geçtiğimiz aylarda oğlu Savaş Zafer'i evlendirmişti. Bir yandan da sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Savaş önce "Hiç estetik yaptırmadım" dedi ardından hastalığını açıkladı. İşte haberin detayları...
11.07.2023 10:54 - Son Güncelleme: 11.07.2023 10:55