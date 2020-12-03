Pelin Öztekin kilo değişimiyle yaşadıklarını anlattı, olay yarattı! "100 kilo olan insanın aşkına inanmıyor muyuz?"
Oyunculuğa başladığı dönem 153 kilo olan oyuncu Pelin Öztekin, değişimiyle dikkat çekiyor. 2014 yılında önemli bir karar vererek mide küçültme ameliyatı olan 33 yaşındaki Pelin Öztekin, kilo değişiminde yaşadıklarını anlattı, açıklamalarıyla olay yarattı. Magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamaların sahibi Öztekin, kilo vermesinin ardından farklı rollerle izleyici karşısına çıkmaya başladı.
"Ne kadar tatlı ve sempatik de olsanız kiloluyken drama işlerinde nedense rol pek verilmiyor. Çünkü orada fettan olmanız lazım, günümüzde kostüm çok önemli, ona uygun giyinmeniz lazım. Bence kilolu insanların da dizilerde başrol oynaması gerekiyor." "100 kilo olan insanın aşkına mı inanmıyoruz ya da çektiği acı mı inandırıcı gelmiyor?" diyen Öztekin şöyle devam etti:
"Başrolün 50 kilo olup jönün çok yakışıklı olması gerekmiyor. Etrafımızda herkes acı çekiyor, aşık oluyor, evleniyor, boşanıyor. Bu görsel kısıtlamanın hoş olmadığını düşünüyorum. Ben bu önyargıyı kırmak istiyordum. Ters köşeyi değişimden sonra yapmak istedim. Kiloluyken şans vermediniz, şimdi bakın ne oldu demek istedim."
'ARTIK SOKAKTA BEN DE KÜFÜR YİYORUM'
Oyuncuların hep farklı rolleri canlandırmak istediğini belirten Pelin Öztekin, "Kaç tane sempatik kız oynayabilirim ki?" dedi.
Sevimli rollerde oynarken çok sevildiğini belirten oyuncu, kilo verip farklı karakterleri canlandırmaya başladıktan sonra aldığı tepkileri de şöyle anlattı: "Birden sokakta yürürken küfür yiyen biri oldum, demek ki doğru yoldayım. Kendimi değiştirmeyi seviyorum."