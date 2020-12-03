Pelin Öztekin kilo değişimiyle yaşadıklarını anlattı, olay yarattı! "100 kilo olan insanın aşkına inanmıyor muyuz?"

"Ne kadar tatlı ve sempatik de olsanız kiloluyken drama işlerinde nedense rol pek verilmiyor. Çünkü orada fettan olmanız lazım, günümüzde kostüm çok önemli, ona uygun giyinmeniz lazım. Bence kilolu insanların da dizilerde başrol oynaması gerekiyor." "100 kilo olan insanın aşkına mı inanmıyoruz ya da çektiği acı mı inandırıcı gelmiyor?" diyen Öztekin şöyle devam etti: