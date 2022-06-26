Pelin Karahan'ı kardeşi ile yan yana görenlerin ağzı açık kaldı! Tam bir esmer bomba olan Eylül güzelliğiyle ortalığı salladı.

Yeni film projesi hakkında konuşan güzel oyuncu, "2 Temmuz'da çekimlere başlayacağız. Senaryoyu okuduğumda heyecanlandım. Çekimler de duygusal geçecek okuduğum kadarıyla. Yakın zamanda ailecek Bodrum'a tatile giriyoruz, bu sene hem tatil hem iş olacak. Bodrum'dan film setine gidip geleceğim" dedi.