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Haberler Magazin Pelin Karahan'ı kardeşi ile yan yana görenlerin ağzı açık kaldı! Tam bir esmer bomba olan Eylül güzelliğiyle ortalığı salladı

Pelin Karahan'ı kardeşi ile yan yana görenlerin ağzı açık kaldı! Tam bir esmer bomba olan Eylül güzelliğiyle ortalığı salladı

Pelin Karahan'ı kardeşi ile yan yana görenlerin ağzı açık kaldı! Tam bir esmer bomba olan Eylül güzelliğiyle hayran bıraktı. Başarılı oyuncu Pelin Karahan, kardeşiyle birlikte bir AVM'de görüntülendi. Gazetecilere poz veren abla-kardeş kısa sürede gündem oldu. Ablasının boyunu geçen Eylül, güzelliği ile adından söz ettirirken, Pelin ise yeni projesi hakkında konuştu.

26.06.2022 14:29 - Son Güncelleme: 26.06.2022 14:35
Pelin Karahan’ı kardeşi ile yan yana görenlerin ağzı açık kaldı! Tam bir esmer bomba olan Eylül güzelliğiyle ortalığı salladı

Pelin Karahan'ı kardeşi ile yan yana görenlerin ağzı açık kaldı! Tam bir esmer bomba olan Eylül güzelliğiyle ortalığı salladı.

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Pelin Karahan’ı kardeşi ile yan yana görenlerin ağzı açık kaldı! Tam bir esmer bomba olan Eylül güzelliğiyle ortalığı salladı

Öğle saatlerinde bir alışveriş merkezinde görüntülenen abla-kardeş, kısa bir süre mağazaları gezdikten sonra basın mensuplarının fotoğraf isteğini kırmayarak, ayaküstü soruları da yanıtladı.

Pelin Karahan’ı kardeşi ile yan yana görenlerin ağzı açık kaldı! Tam bir esmer bomba olan Eylül güzelliğiyle ortalığı salladı

Yeni film projesi hakkında konuşan güzel oyuncu, "2 Temmuz'da çekimlere başlayacağız. Senaryoyu okuduğumda heyecanlandım. Çekimler de duygusal geçecek okuduğum kadarıyla. Yakın zamanda ailecek Bodrum'a tatile giriyoruz, bu sene hem tatil hem iş olacak. Bodrum'dan film setine gidip geleceğim" dedi.

Pelin Karahan’ı kardeşi ile yan yana görenlerin ağzı açık kaldı! Tam bir esmer bomba olan Eylül güzelliğiyle ortalığı salladı

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Pelin Karahan’ı kardeşi ile yan yana görenlerin ağzı açık kaldı! Tam bir esmer bomba olan Eylül güzelliğiyle ortalığı salladı

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