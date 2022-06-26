Pelin Karahan'ı kardeşi ile yan yana görenlerin ağzı açık kaldı! Tam bir esmer bomba olan Eylül güzelliğiyle ortalığı salladı
Pelin Karahan'ı kardeşi ile yan yana görenlerin ağzı açık kaldı! Tam bir esmer bomba olan Eylül güzelliğiyle hayran bıraktı. Başarılı oyuncu Pelin Karahan, kardeşiyle birlikte bir AVM'de görüntülendi. Gazetecilere poz veren abla-kardeş kısa sürede gündem oldu. Ablasının boyunu geçen Eylül, güzelliği ile adından söz ettirirken, Pelin ise yeni projesi hakkında konuştu.
26.06.2022 14:29 - Son Güncelleme: 26.06.2022 14:35
Pelin Karahan'ı kardeşi ile yan yana görenlerin ağzı açık kaldı! Tam bir esmer bomba olan Eylül güzelliğiyle ortalığı salladı.
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