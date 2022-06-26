Seray Sever ikizleri ile video paylaştı görenler miniklere hayran kaldı! Alya ve Sofia'nın son hallerine bakın: "Tatlılık abideleri"
Seray Sever ikizleri ile video paylaştı görenler miniklere hayran kaldı! Alya ve Sofia'nın son halleri sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Nisan 2022'de ikiz bebeklerini kucağına alan 49 yaşındaki sunucu Seray Sever Instagram'dan yayınladığı video ile çok konuşulanlar listesine adını yazdırdı. İşte Seray Sever'in 'tatlılık abideleri' dedirten ikizleri Alya ile Sofia...
"TATLILIK ABİDELERİ"
Seray Sever ikizleri ile video paylaştı görenler miniklere hayran kaldı! Alya ve Sofia'nın son hallerine bakın! Ünlü ikiz kardeşleri görenler, "Tatlılık abideleri" demeden geçmiyor.
2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever, Nisan ayında ikizleri Sofia ve Alya'yı kucağına almıştı.
Ünlü oyuncu, geçen günlerde ikizlerinin yüzünü ilk kez fotoğrafın altına yazdığı bu notla göstermişti: "Allah'ım nazarlardan korusun. Alya'm ve Sofia'm... Nefesim, kalp atışım . Kızlarımızın ilk fotoğrafları. Her saniye aşkla, heyecanla, duygu dolu geçiyor… Rabbim bütün evlatlarımızı korusun bizlere bağışlasın bizleri de onlara..."
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Seray Sever Instagram'dan ikizleriyle birlikte fotoğraf ve video paylaşmaya devam ediyor.
Son olarak kızlarının yeni uyandığı hallerini paylaşan Seray Sever yine çok konuşulanlar listesine girdi.