Seray Sever ikizleri ile video paylaştı görenler miniklere hayran kaldı! Alya ve Sofia'nın son hallerine bakın: "Tatlılık abideleri"

Ünlü oyuncu, geçen günlerde ikizlerinin yüzünü ilk kez fotoğrafın altına yazdığı bu notla göstermişti: "Allah'ım nazarlardan korusun. Alya'm ve Sofia'm... Nefesim, kalp atışım . Kızlarımızın ilk fotoğrafları. Her saniye aşkla, heyecanla, duygu dolu geçiyor… Rabbim bütün evlatlarımızı korusun bizlere bağışlasın bizleri de onlara..."