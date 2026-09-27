Pelin Karahan İngiltere’de zamanda yolculuğa çıktı! Yıllar sonra Efe ile Aslı bir araya geldi
Unutulmaz yapım "Kavak Yelleri"nde canlandırdığı Aslı karakteriyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Pelin Karahan, İngiltere'deki Jane Austen Festivali'ne damga vurdu. Regency dönemine ait muhteşem kostümleriyle objektif karşısına geçen Karahan, 10 gün süren festivalden renkli kareler paylaştı. Güzel oyuncunun hem dönem stili hem de yıllar sonra rol arkadaşı Dağhan Külegeç ile çekildiği nostaljik fotoğraf magazin dünyasında gündem oldu.
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