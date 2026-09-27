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Pelin Karahan İngiltere’de zamanda yolculuğa çıktı! Yıllar sonra Efe ile Aslı bir araya geldi

Unutulmaz yapım "Kavak Yelleri"nde canlandırdığı Aslı karakteriyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Pelin Karahan, İngiltere'deki Jane Austen Festivali'ne damga vurdu. Regency dönemine ait muhteşem kostümleriyle objektif karşısına geçen Karahan, 10 gün süren festivalden renkli kareler paylaştı. Güzel oyuncunun hem dönem stili hem de yıllar sonra rol arkadaşı Dağhan Külegeç ile çekildiği nostaljik fotoğraf magazin dünyasında gündem oldu.

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Pelin Karahan, Jane Austen Festivali’nde Görüldü

Ekranlardaki oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Pelin Karahan, bu kez İngiltere'de katıldığı Jane Austen Festivali ile gündeme geldi.

Karahan’ın Regency Dönemi Kostümleri Sosyal Medyayı Salladı

REGENCY DÖNEMİ KOSTÜMLERİNE BEĞENİ YAĞMURU

Ünlü oyuncu, festival için Regency dönemini yansıtan kostümler tercih etti. Karahan'ın kıyafet ve aksesuarları sosyal medya takipçilerinin de dikkatini çekti. Festival alanında çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Karahan, renkli anlarını takipçileriyle paylaştı.

Pelin Karahan’dan Festivalden Renkli Paylaşımlar

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, günlük yaşamından ve katıldığı organizasyonlardan kareleri de sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Festivalden yayınladığı fotoğraflar da kısa sürede ilgi gördü.

Jane Austen Festivali: 10 Günlük Etkinlik Maratonu

FESTİVAL 10 GÜN SÜRÜYOR

Jane Austen Festivali, 10 gün boyunca farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Festival kapsamında kostümlü balolar, rehberli yürüyüş turları, tiyatro ve film gösterimleri, edebiyat söyleşileri ile çeşitli atölyeler düzenleniyor.

Kavak Yelleri ile Unutulmaz Olan Pelin Karahan

"KAVAK YELLERİ" İLE HAFIZALARA KAZINDI

Pelin Karahan, geniş kitleler tarafından bir döneme damga vuran "Kavak Yelleri" dizisinde canlandırdığı Aslı karakteriyle tanındı. Toplam 5 sezon süren gençlik, komedi, aile ve drama türündeki yapımın yönetmen koltuğunda farklı dönemlerde Jale İncekol, Kerem Çakıroğlu ve A. Taner Elhan oturdu. Dizinin yaratıcısı ise Timur Savcı'ydı.

Seferihisar’ın Dört Arkadaşı: Kavak Yelleri Konusu

EFE, ASLI, DENİZ VE MİNE'NİN HİKÂYESİ

"Kavak Yelleri", Seferihisar'da yaşayan Deniz, Aslı, Efe ve Mine'nin hikâyesini konu alıyordu. İbrahim Kendirci Deniz'i, Pelin Karahan Aslı'yı, Dağhan Külegeç Efe'yi, Aslı Enver ise Mine'yi canlandırıyordu.

Deniz, Aslı, Efe ve Mine’nin Mücadele Dolu Hikayesi

Dizide Deniz'in ailesinden koparak kendi yolunu bulmaya çalışması, maddi zorluklara rağmen eğitimini sürdüren idealist Aslı'nın mücadelesi, rahat ve esprili tavırlarının ardında acılarını saklayan Efe ile isyankâr Mine'nin yaşamı anlatılıyordu.

Gençlik, Aşk ve Sınav Stresi: Kavak Yelleri Ana Teması

Dört arkadaşın dostlukları, ilk aşkları, ÖSS baskısı, okul hayatı ve aile sorunları dizinin ana hikâyesini oluşturuyordu. İlerleyen bölümlerde Mine ile Deniz, Aslı ile Efe sevgili oldu.

Pelin Karahan ve Dağhan Külegeç Yıllar Sonra Buluştu

EFE VE ASLI YILLAR SONRA YENİDEN BULUŞTU

"Kavak Yelleri" hayranlarını yakın zamanda heyecanlandıran bir başka gelişme de Pelin Karahan ile Dağhan Külegeç'in yıllar sonra yeniden bir araya gelmesi olmuştu.

Video Oynatma İkonu Efe ve Aslı yıllar sonra yeniden buluştu!
Külegeç ve Karahan’dan Sosyal Medyada Müstesna Gece Paylaşımı

Dağhan Külegeç, Pelin Karahan ile birlikte çekildikleri kareyi paylaşarak "Çok müstesna bir geceydi" notunu düştü.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin