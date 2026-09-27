Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu evleniyor mu? 4 yıllık aşkta son viraj: Müstakbel kayınvalide topu gençlere attı
Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Yeniköy'de objektiflere takılarak kızı Zehra Çilingiroğlu'nun 4 yıldır birlikte olduğu Mürsel Kaya ile evleneceği yönündeki iddiaları yanıtladı. Kızı Zehra'nın aldığı evlilik teklifine daha önce "İnşallah hayırlısı olur" diyen Avşar, bu kez temkinli bir geri vites yaptı. Güzel sanatçı, müstakbel damadı ve kızı hakkındaki sorulara "Ben yorum yapmayayım. Gençler kendileri karar versin, biz onların mutluluğuna ortak olalım" diyerek noktayı koydu.
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