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Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu evleniyor mu? 4 yıllık aşkta son viraj: Müstakbel kayınvalide topu gençlere attı

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Yeniköy'de objektiflere takılarak kızı Zehra Çilingiroğlu'nun 4 yıldır birlikte olduğu Mürsel Kaya ile evleneceği yönündeki iddiaları yanıtladı. Kızı Zehra'nın aldığı evlilik teklifine daha önce "İnşallah hayırlısı olur" diyen Avşar, bu kez temkinli bir geri vites yaptı. Güzel sanatçı, müstakbel damadı ve kızı hakkındaki sorulara "Ben yorum yapmayayım. Gençler kendileri karar versin, biz onların mutluluğuna ortak olalım" diyerek noktayı koydu.

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Hülya Avşar’dan ’Ah Be Güzelim’ Remix Sürprizi

Hülya Avşar, önceki akşam Yeniköy'de objektiflere takıldı. 28 yıl önce yayınlanan 'Ah Be Güzelim' şarkısının remix versiyonunu yeniden müzikseverlerle buluşturan sanatçı, yeni çalışmasına gelen tepkilerden memnun olduğunu söyledi.

Avşar: ’Tepkiler Çok Olumlu’

YENİ ÇALIŞMASINA GELEN TEPKİLER

Avşar, "Tepkiler çok olumlu, uzun zaman sonra böyle bir şey yapmak istedik" dedi.

Hülya Avşar’dan Kızının Evlilik Haberlerine Cevap

Ünlü sanatçı, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu Mürsel Kaya ile evleneceği yönündeki haberlerin sorulması üzerine de açıklamada bulundu.

Avşar: ’Gençler Kendi Kararlarını Versin’

"GENÇLER KENDİLERİ KARAR VERSİN"

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Hülya Avşar, kızının evlilik akıbetiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Ben yorum yapmayayım, gençler kendileri karar versin. Biz onların mutluluğuna ortak olalım"

Hülya Avşar Kararı Genç Çifte Bıraktı

Avşar'ın daha önce kızının aldığı evlilik teklifiyle ilgili "İnşallah hayırlısı olur" demesinin ardından bu kez kararı tamamen genç çifte bırakması dikkat çekti.

Zehra Çilingiroğlu Yeniköy’de Görüntülendi

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU NE DEMİŞTİ?

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz günlerde Yeniköy Sahili'nde yürüyüş yaptığı sırada objektiflere takılmış ve muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı.

Zehra Çilingiroğlu’ndan Sağlıklı Yaşam Tüyoları

Günlük rutinini aksatmadığını belirten Çilingiroğlu, formunu nasıl koruduğunu şu sözlerle anlatmıştı:

"Fit halimi yürüyüş ve düzgün beslenmeye borçluyum. Sağlıklı yaşam önemli"

Zehra Çilingiroğlu’na Evlilik Sorusu

Mürsel Kaya ile gözlerden uzak bir beraberlik sürdüren Zehra Çilingiroğlu'na "Evlilik yakın mı?" sorusu da yöneltilmişti.

Çilingiroğlu: ’Özel Hayatım Yolunda’

Özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmediğini belirten Çilingiroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu anlık her şey yolunda. Öyle bir şey olursa haberiniz olur zaten. Özel hayatımla ilgili konuşmak pek tarzım değil ama her şey güzel, yolunda ilerliyor"

Hülya Avşar Evlilik Teklifi Hakkında Ne Dedi?

HÜLYA AVŞAR DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Hülya Avşar, daha önce İstanbul Etiler'de görüntülendiği sırada kızının aldığı evlilik teklifi hakkında yöneltilen soruya şaşkınlıkla karşılık vermişti. Avşar, önce "Siz nereden biliyorsunuz?" demiş, ardından sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Ben her şeyin zamanında olması gerektiğine inanıyorum. İnşallah hayırlısı olur"

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin