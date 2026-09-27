Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu evleniyor mu? 4 yıllık aşkta son viraj: Müstakbel kayınvalide topu gençlere attı

Özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmediğini belirten Çilingiroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu anlık her şey yolunda. Öyle bir şey olursa haberiniz olur zaten. Özel hayatımla ilgili konuşmak pek tarzım değil ama her şey güzel, yolunda ilerliyor"